Ce détecteur qui coûte moins de 50 € pourrait vous sauver la vie face à ce danger invisible

Il y a des articles qu’on écrit avec l’envie de partager une passion, des astuces, des bons plans… Et puis il y a ceux qu’on écrit avec un pincement au cœur, une boule au ventre, une totale incompréhension aussi. Celui-ci en fait partie. Récemment, j’ai perdu une personne très proche, ainsi que trois membres de sa famille, victimes d’une fuite de gaz qui a libéré du monoxyde de carbone. Un drame qui ne s’est pas déroulé en France, mais dans un pays étranger, dans lequel les intoxications au monoxyde de carbone sont un sujet de santé publique ! En France, une centaine de personnes meurent chaque année de ce gaz inodore, insipide et incolore, selon l’ANSES, et plus de 3 000 sont exposés à une intoxication plus ou moins forte ! Une tragédie qui rappelle que cela n’arrive pas qu’aux autres. Ce drame aurait pu être évité avec un simple détecteur de monoxyde de carbone, un petit appareil à moins de 50 € qui peut littéralement sauver des vies. Cela n’arrive pas « qu’aux autres » et ce détecteur est le seul capable de vous sauver la vie !

Le monoxyde de carbone un gaz incolore et inodore

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz sournois. Incolore, inodore, insipide… Bref, indétectable à nos sens. Mais, son invisibilité le rend d’autant plus dangereux. Une fois inhalé, il agit comme un asphyxiant chimique : il empêche le sang de transporter l’oxygène. Et, sans oxygène, nos cellules, nos organes, notre cerveau s’asphyxient peu à peu. Vous vous endormez paisiblement, le monoxyde se répand dans le logement, puis s’immisce dans vos poumons, remplaçant progressivement l’oxygène dans le sang, puis anéanti vos organes vitaux. Vous ne vous réveillerez plus JAMAIS !

Comment se forme-t-il et pourquoi ?

Le CO se forme lorsqu’un combustible (bois, charbon, gaz, essence) brûle mal, faute d’oxygène. Une chaudière mal entretenue ou mal installée, une cheminée obstruée, un chauffage d’appoint défectueux, ou encore un moteur de voiture allumé dans un garage fermé… Autant de situations courantes où le CO peut s’accumuler discrètement. Une mauvaise ventilation et c’est la catastrophe.

Un gaz qui peut tuer très rapidement

Le monoxyde de carbone est un tueur silencieux et rapide. Il se fixe 200 fois plus facilement que l’oxygène sur l’hémoglobine, formant un composé toxique : la carboxyhémoglobine. Résultat : l’oxygène ne circule plus dans le corps. Les premiers signes d’intoxication ressemblent à une simple grippe : maux de tête, nausées, fatigue… Mais si l’exposition continue ou si le taux de monoxyde est élevé, la situation se dégrade vite : confusion, pertes de connaissance, et parfois la mort en quelques minutes.

Karl Olive, veut rendre les détecteurs de CO obligatoires et c’est une évidence !

Face à ces dangers, le député Karl Olive souhaite rendre obligatoire l’installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans tous les foyers. Une idée pleine de bon sens que je vous exposais dans cet article ! Nous avons bien des détecteurs de fumée obligatoires, pourquoi pas pour le CO ? Ce petit appareil, facile à installer, pourrait éviter des drames innombrables. Je ne peux qu’applaudir cette initiative. De mon côté, je n’ai pas attendu qu’il devienne obligatoire pour en installer un. Il se trouve dans ma salle à manger à égale distance de la chaudière à gaz et du poêle à bois, protégeant le rez-de-chaussée. Pour davantage de sécurité, un second sera installé sous peu à l’étage. Quant à mes deux grands enfants, qui ont quitté le nid, ils ont chacun passé commande d’un détecteur pour leurs appartements respectifs, choqués par le drame survenu le 11 février.

Protégez-vous, protégez vos proches !

Aujourd’hui, je vous pose la question : avez-vous un détecteur de monoxyde de carbone chez vous ? Si la réponse est non, qu’attendez-vous ? Moins de 50 €, c’est le prix d’un repas au restaurant, d’une paire de baskets… mais surtout, c’est le prix de la vie. Ne prenez pas ce risque. Installez un détecteur, vérifiez vos installations, ventilez vos pièces. On pense toujours que ça n’arrive qu’aux autres. Jusqu’au jour où… Prenez soin de vous, vraiment. Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

