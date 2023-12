Comment résoudre les problèmes d’humidité et de condensation sur les vitres des fenêtres ?

Lorsque les températures chutent et deviennent hivernales dans vos intérieurs, le chauffage a été rallumé et vous avez bien chaud. Cette différence de température entre l’intérieur et l’extérieur provoque un phénomène normal : la condensation sur les vitres. Cette condensation peut être plus importante en fonction du type de vos fenêtres et de vos vitrages. Ce phénomène physique qui fait que l’eau contenue dans l’air se transforme en gouttelettes d’eau sur les vitres est tout à fait normal. Cependant, la buée à l’intérieur des habitations est aussi synonyme de potentielle humidité dans votre logement. Le taux d’humidité doit être compris de 40 à 60 % selon l’ADEME. Voici quelques conseils pour éviter la condensation sur vos fenêtres et un taux d’humidité trop élevé qui pourrait provoquer des moisissures à l’intérieur.

Pourquoi de l’eau se forme sur les fenêtres ?

Comme nous vous l’avons dit, c’est un phénomène normal, mais il va dépendre de la qualité de vos vitrages ou d’un défaut de l’un d’eux. Si vos fenêtres sont équipées d’un simple vitrage, alors il y a de fortes chances pour que de l’eau coule sur vos vitres. Le vitrage, trop fin, ne permettra pas de faire rempart au froid. Si vous possédez du double ou du triple vitrage, normalement, vous ne devriez pas rencontrer de buée sur vos carreaux. Si le phénomène se produit malgré tout, soit parce que votre double vitrage est usé et ne remplit plus ses fonctions, soit, car l’une des vitres est fêlée. Des joints en mauvais état peuvent aussi être responsables d’un surplus de condensation.

Comment limiter la condensation sur du simple vitrage ?

Si le double vitrage est obligatoire dans tous les logements loués depuis 2020, depuis la loi de rénovation thermique, nous sommes encore nombreux à vivre avec du simple vitrage. À titre d’information, la valeur thermique (Ug) d’un simple vitrage est de 6,8 tandis que celle du double vitrage est de 2,8. Plus le chiffre est bas, plus l’isolation est performante. En attendant de pouvoir changer vos fenêtres, voici quelques solutions pour limiter la condensation sur vos vitres :

Installer des absorbeurs d’humidité près de vos ouvertures, vous pouvez en trouver dans tous les magasins pour moins de 30 € pièce.

Aérer votre logement au moins 10 min par jour, même par temps froid.

Nettoyer, changer ou installer des ventilations (VMC) dans les pièces concernées.

Installer des doubles vitrages, ou du survitrage.

Installer un store au plus près de la fenêtre, à l’extérieur.

Comment réduire la condensation dans toutes les maisons ?

Pour éviter trop de condensation dans votre maison, que vous soyez équipé de simples ou de doubles vitrages, il suffit d’appliquer quelques règles simples. Par exemple, lorsque vous préparez un repas, la hotte aspirante doit toujours être en fonction. Si vous n’en possédez pas, ouvrez la fenêtre afin que les vapeurs et fumées soient dirigées vers l’extérieur. Vous faites cuire des pâtes ou du riz à la casserole ? Utilisez les couvercles des casseroles pendant la cuisson, vous réduirez le temps de cuisson et éviterez la formation de buée sur vos carreaux.

Dans la salle de bains, si vous disposez d’une fenêtre, elle n’est pas seulement décorative ! Ouvrez-la au moins cinq minutes après chaque utilisation pour évacuer l’humidité. Enfin, pour le séchage des vêtements, si vous n’utilisez pas de sèche-linge, privilégiez une méthode en extérieur pour éviter l’accumulation d’humidité. Si c’est impossible, laisser légèrement ouvertes les fenêtres pendant que votre linge sèche. Que pensez-vous de ces quelques conseils ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Rubson | Absorbeurs d'humidité AERO 360° Pure (2 appareils + 2 recharges) – Lot de 2 assainisseurs et déshumidificateurs d’air pour pièces de 20 m² – Recommandé par l'AFPRAL* Un air sain dans la maison – L’absorbeur d’humidité Rubson permet d'éviter la condensation et de réduire durablement jusqu'à 70% des mauvaises odeurs dans votre maison. PromoMeilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez