Next Energy dévoile une fenêtre solaire (transparente) de 150 cm qui produit de l’énergie

Le marché du photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) est actuellement en pleine croissance et devrait atteindre environ 55,45 milliards d’euros en 2029, selon Research and Markets. Si de grandes entreprises, comme Onyx Solar, mettent régulièrement au point des technologies innovantes et participent activement à l’essor du secteur, d’autres structures plus modestes proposent également des solutions révolutionnaires, à l’instar de Next Energy Technologies. Cette startup californienne a récemment dévoilé une fenêtre photovoltaïque de grande taille et complètement transparente. Le dispositif a été produit par la ligne pilote de l’entreprise.

Une fenêtre de grandes dimensions, constituées de matériaux organiques

La fenêtre photovoltaïque de Next Energy Technologies se démarque, dans un premier temps, par ses dimensions. Elle a une hauteur de 152,4 cm et une largeur de 101,6 cm. Outre sa taille, elle se distingue par ses semi-conducteurs conçus à partir de matériaux organiques. Ces derniers captent aussi bien le rayonnement ultraviolet que celui infrarouge, et laissent passer la lumière visible. Ce qui rend la fenêtre parfaitement transparente. Pour information, les premières cellules photovoltaïques organiques (OPV) ont vu le jour dans les 1980 et de nombreuses améliorations ont été apportées à celles-ci au fil des années. En 2000, Alan Jay Heeger, Alan MacDiarmid et Hideki Shirakawa ont gagné le prix Nobel de chimie pour la découverte de polymères conducteurs. Six ans plus tard, en 2006, des cellules organiques avec une efficacité énergétique de 10 % ont été mises au point.

Une méthode de fabrication similaire aux panneaux photovoltaïques

Pour concevoir sa fenêtre photovoltaïque organique de grande taille, la startup californienne a opté pour une méthode plus ou moins similaire à celle utilisée pour la fabrication de panneaux photovoltaïques traditionnels et d’écrans OLED. Elle a utilisé la technique de revêtement par matrice à fente pour mettre en place le film OPV. Elle a ensuite tracé la couche de cellules photovoltaïques organiques à l’aide d’un laser avant le laminage et les autres étapes, telles que la pose de la barre omnibus ou celle de la couche supérieure en verre. D’après l’entreprise, cette méthode est peu coûteuse et facilite grandement la conception des fenêtres photovoltaïques. Elle peut être adoptée aisément par les fabricants de verre désireux de se lancer dans la production de ces dispositifs innovants constitués de semi-conducteurs organiques.

Une fenêtre adaptée à différentes méthodes de pose

Concernant l’intégration de la fenêtre, Next Energy Technologies a déclaré qu’elle peut être utilisée dans la conception d’un mur-rideau, à savoir un mur de façade qui s’appuie sur le squelette d’un bâtiment. Par ailleurs, il est également possible de l’intégrer directement à l’ossature d’une construction. Au niveau de la connexion, la fenêtre photovoltaïque ne dispose que d’une boîte de jonction qui peut être reliée rapidement et aisément à un onduleur pour alimenter un bâtiment en électricité verte. Il est à noter que l’année dernière, l’entreprise californienne a déjà dévoilé un dispositif de 68 cm x 89 cm composé de semi-conducteurs organiques.

Selon Daniel Emmett, le cofondateur, président exécutif et PDG, elle projette actuellement de produire et de commercialiser d’autres fenêtres de plus grande taille (152 cm x 304 cm) que celle présentée récemment. Plus d’informations : nextenergytech.com. Seriez-vous prêt à adopter les fenêtres du futur pour générer de l’énergie verte dans votre logement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .