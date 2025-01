PhotonWall, l’invention d’un panneau solaire qui s’intègre harmonieusement sur les façades

Alors que de nombreux pays font face à un mouvement croissant d’urbanisation, la demande d’énergie tend à augmenter de façon drastique au sein des villes. Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dues à cette tendance, il est important de veiller à ce qu’une part importante de cette demande soit satisfaite par des sources locales. Il faut aussi que ces dernières soient durables, abondantes et facilement accessibles. Les installations photovoltaïques intégrées au bâti, mieux connues sous l’acronyme anglais BIPV, constituent à cet effet une option de plus en plus convoitée. Comme leur nom l’indique, il s’agit d’infrastructures où les panneaux solaires font partie intégrante des bâtiments. Autrement dit, les modules photovoltaïques peuvent par exemple faire office de revêtement de façade. La gamme PhotonWall du fabricant polonais ML SYSTEM explore ce type d’approche.

Adaptés à différents types de projets architecturaux

Comme indiqué en début d’article, les PhotonWall sont des panneaux solaires photovoltaïques de façade qui, en plus d’être une source d’énergie propre et gratuite, sont conçus pour répondre aux exigences de divers projets architecturaux. Ils conviennent aussi bien aux nouvelles constructions qu’aux bâtiments anciens grâce à leur design esthétique, pratique et original. Cette nouvelle gamme de produits de ML SYSTEM a en outre l’avantage d’être en phase avec l’environnement naturel dans la mesure où leurs finitions s’inspirent de la nature.

Des panneaux solaires de façade pas comme les autres

En parlant de finition, il faut savoir que les modules PhotonWall se déclinent en plusieurs versions. Le modèle Concrete Premium (béton premium) mesure jusqu’à 2,7 m de long pour 0,9 m de large et 9,5 mm d’épaisseur. Il offre une puissance de sortie maximale de 210 watts. Le modèle baptisé Concrete, lui, arbore les mêmes dimensions, mais s’annonce beaucoup plus puissant avec une puissance pouvant atteindre 310 watts. La version Marble Premium, avec une finition imitant le marbre, produit jusqu’à 180 watts, tandis que le PhotonWall Marble est disponible dans une configuration de puissance maximale de 195 watts.

Un large choix de motifs

Tout comme les autres produits de la gamme, le PhotonWall Wood Premium (bois premium) existe en plusieurs dimensions, à savoir, 600 mm x 1 800 mm, 733 mm x 2 219 mm et 900 mm x 2 700 mm. Par contre, il est plus épais (11,5 mm). La puissance de sortie, elle, est de 85 watts pour le modèle le plus petit, contre 195 watts pour la variante la plus grande. Comme si cela ne suffisait pas, une finition Wood, c’est-à-dire bois, est également proposé avec une puissance maximale de 305 watts.

En plus de ces déclinaisons, la gamme PhotonWall comprend d’autres options baptisées Rust Premium, Rust, RedBrick Premium, RedBrick, AnthraciteBrick Premium, AnthraciteBrick, Anthracite Premium, Anthracite, et bien d’autres encore. Plus d’infos sur cette page. Les panneaux solaire intégrés aux bâtiments sont-ils l’avenir d’une consommation énergétique plus sobre ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .