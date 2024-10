CréaWatt dévoile un panneau solaire de 520 Wc « 6 fois plus léger que la moyenne » et autocollant

CréaWatt a profité du salon Batimat qui s’est tenu cette semaine à Paris pour mettre à jour son catalogue. La start-up française y a dévoilé une nouvelle version de son module solaire photovoltaïque poids-plume Luxsiol. Conçu principalement pour les toitures en zinc qui ne peuvent pas supporter le poids d’un panneau solaire classique. Ce dernier convient à différentes surfaces de toit, allant du bitume au PVC, en passant par le caoutchouc éthylène propylène diène (EPDM), sans oublier le bac acier T333/T250. Il faut savoir que par rapport aux panneaux solaires conventionnels, le Luxsiol promet d’être six fois plus léger, sa masse surfacique est de seulement 3,25 kg/m².

Un panneau solaire pas comme les autres

Pour avoir un poids aussi faible, ce panneau photovoltaïque innovant est dépourvu de cadre. De même, il ne comporte pas de verre. Au lieu de cela, le fabricant français a opté pour une conception à base de résine. Il a remplacé le verre conventionnel par de la fibre de verre qui est un matériau à la fois résistant et léger. La version initiale du produit arborait une architecture PERC offrant une puissance de sortie de 430 watts. À cela s’ajoutait une capacité à résister à des vents jusqu’à 280 km/h. Son système de fixation auto-agrippante EasyGrip figurait aussi parmi les particularités du module Luxsiol de première génération. Concernant la nouvelle version présentée plus tôt cette semaine, elle s’annonce plus puissante et mieux adaptée aux toitures en zinc, tout en gardant la résistance mécanique élevée et la légèreté du modèle précédent. A noter que cette nouvelle version du Luxiol a remporté la médaille d’argent aux awards de l’innovation du salon Batimat.

Un système de fixation plus robuste

Selon Laurent Mimaud, directeur général de CréaWatt, le zinc présente une grande sensibilité à la chaleur. Malgré ses nombreux avantages, tels que son excellente résistance à la corrosion et sa légèreté, ce matériau se dilate considérablement sous l’effet de la chaleur. Cela peut endommager la toiture si des panneaux photovoltaïques y sont fixés. Pour résoudre ce problème, la jeune pousse française mise maintenant sur des colles spécialement conçues pour résister à des températures élevées. Elles permettraient également au système de grip des modules solaires d’adhérer parfaitement à la surface du toit.

Une nouvelle version plus puissante

Par ailleurs, CréaWatt affirme avoir repensé le design de son produit pour mieux s’adapter aux dimensions des feuilles de zinc. Le nouveau panneau solaire Luxsiol mesure 2,29 m de long pour 39,6 cm de large. Son épaisseur est de 2 mm. Préparé par un sous-traitant asiatique, il est assemblé dans l’Hexagone au sein de l’usine de la société qui se trouve à Amilly, dans le Loiret. On sait aussi que CréaWatt a opté cette fois-ci pour des demi-cellules M10. Pour ce qui est de la puissance, elle est désormais de 520 Wc par module, ce qui représente une hausse de près de 20 % par rapport à la version précédente. Plus d’infos : creawattgroup.com. Cette solution photovoltaïque plus légère pourrait-elle vous convaincre de passer au solaire sur votre toiture à faible portance ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .