Décryptage : les panneaux solaires produisent-ils plus ou moins d’électricité en cas de fortes chaleurs ?

Quels sont les effets des variations de température sur l’efficacité des panneaux solaires ? Voilà sans doute une question à laquelle de nombreuses personnes cherchent à obtenir une réponse. En effet, les panneaux solaires génèrent de l’électricité en exploitant la lumière du soleil. Grâce à un phénomène connu sous le nom d’effet photovoltaïque, cette dernière est convertie en courant électrique. Autant dire que contrairement à un panneau solaire thermique qui transforme en chaleur les rayonnements UV dégagés par notre étoile, le panneau solaire photovoltaïque a principalement besoin de la lumière visible du soleil pour fonctionner.

Un composant photosensible

Les panneaux photovoltaïques ont comme composant essentiel le silicium. C’est ce semi-conducteur qui intègre les particules, c’est-à-dire les électrons, permettant de produire de l’électricité dont on a tant besoin. Il est sensible à la variation de la température et lorsque le mercure grimpe trop haut, l’efficacité de conversion des cellules baisse. « Un panneau solaire est un peu comme la puce de silicium à l’intérieur de votre ordinateur, si elle chauffe trop, elle ne fonctionne pas aussi bien », a expliqué le physicien Ray Wills lors d’un entretien accordé à la chaîne américaine ABC News.

L’impact de la chaleur sur la performance des panneaux solaires

La température optimale pour le fonctionnement des panneaux solaires est de 25 °C. Au-delà de ce seuil, l’efficacité de conversion tend à diminuer. Selon les experts, chaque degré au-dessus de ce niveau entrainera une baisse du rendement allant jusqu’à un peu moins de 0,4 %. Tout est donc question de lumière, pas de chaleur… Face effectivement au réchauffement climatique, certains experts commencent à tirer la sonnette d’alarme quant aux éventuelles répercussions de ce problème environnemental sur les performances des installations solaires. Mais est-il réellement nécessaire de s’inquiéter autant ?

Une technologie qui n’est pas près de nous lâcher

Les records de température sont généralement atteints pendant l’été. Et c’est aussi au cours de cette période que les jours durent le plus longtemps. Autrement dit, malgré les pertes d’efficacité de conversion qui se manifestent pendant cette saison du fait de la hausse des températures, la capacité de production par jour ne change pas vraiment en raison de la durée plus longue de l’ensoleillement. « Avec plus de 14 h de lumière du jour chaque jour entre mai et août, c’est le moment idéal pour produire de l’électricité renouvelable », explique le site solarenergyuk.org. D’ailleurs, les panneaux solaires sont généralement conçus pour fonctionner dans une plage de températures situées entre -40 et +85 °C. Cela signifie que malgré la hausse des températures terrestres, cette technologie n’est pas près d’être vétuste, et ce, d’autant plus que les scientifiques poursuivent les recherches visant à améliorer le rendement des cellules photovoltaïques.