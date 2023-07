Nous sommes de plus en plus nombreux à chercher à réaliser des économies sur nos factures d’énergie. Il faut reconnaître que c’est de plus en plus légitime au regard des récentes augmentations de l’électricité et du gaz. Ceci explique probablement le succès des kits solaires à installer sur un toit ou un balcon, une manière de produire son énergie proprement et de gagner quelques euros sur sa facture. La marque Beem, l’une des marques spécialisées dans ce type d’installation, propose des réductions sur son kit solaire 420 W ou 840 W et c’est peut-être le moment d’en profiter. Découverte.

Le kit solaire Beem, qu’est-ce que c’est ?

Le kit Beem 420 W est spécialement conçu pour maximiser la mobilité tout en garantissant une installation sécurisée et rapide. Avec ses quatre panneaux compacts, ce kit est facilement transportable et peut être installé en seulement une heure. De plus, grâce à son inclinaison intégrée, vous pouvez profiter d’une production d’énergie optimisée, peu importe où vous installez le kit. Vous allez aussi pouvoir personnaliser vos panneaux solaires avec des motifs floraux, par exemple, ajoutant un élément décoratif à votre support (mur ou toit). Les kits Beem répondent à des normes strictes et ont fait l’objet de brevets déposés à l’INPI. De plus, la Beem Box, qui accompagne le kit solaire, dispose de deux brevets déposés pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Quelles économies allez-vous pouvoir réaliser grâce à ces kits solaires ?

Le kit solaire Beem va vous permettre d’économiser jusqu’à 250 € par an sur votre facture d’électricité et cette économie se divise en deux parties. D’un côté, en produisant votre propre électricité, vous pourrez économiser 140 € par an. De l’autre côté, vous pourrez utiliser l’application dédiée (Android ou iOS), avec laquelle vous pourrez maîtriser votre consommation d’énergie et économiser 110 € supplémentaires chaque année. Une économie financière, mais également un geste pour l’environnement puisque vous réduisez aussi votre empreinte carbone évidemment ! Bien entendu, en choisissant le kit Beem 840 W, vous doublez votre production et, par conséquent, vos économies.

Mais alors, quel est donc ce bon plan et quelles sont ses performances ?

En termes de performances, le kit Beem 420 W propose une puissance de 420 W avec quatre panneaux de 105 W chacun. Il a une hauteur et une largeur de 805 mm, une profondeur de 25 mm et un poids de 6,5 kg. Les cellules PV monocristallines PERC sont laminées avec du verre trempé et encadrées par de l’aluminium. Le kit est garanti pendant 10 ans, avec une rétention de 80 % de la puissance nominale après 25 ans. Il est développé selon les normes EN 61215 et EN 61730 et porte le marquage CE. En choisissant le kit solaire Beem, vous pouvez réaliser des économies considérables sur le long terme.

Sur une période de 25 ans, le kit Beem 420 W peut vous permettre d’économiser jusqu’à 6 314 €, avec une production annuelle de 507 kWh. La rentabilité du kit est estimée à seulement trois ans. Et si vous optez pour le modèle 2 kits Beem 420 W, vous pouvez économiser jusqu’à 9 878 €, avec une production annuelle de 1 014 kWh sur 25 ans. La rentabilité de ce modèle est estimée à quatre ans. Le kit Beem 420 W est au prix de 710 € au lieu de 740 €, soit une économie de 30 €. Quant au kit Beem 840 W, il est actuellement vendu au prix de 1 410 € au lieu de 1 480 €, soit une économie de 70 €. Vous pouvez commander votre kit dès maintenant et le recevoir chez vous sous 15 jours. Le site propose également des facilités de paiement en 10 fois par exemple.