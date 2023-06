Réchauffement climatique : l’invention d’un canapé flottant pour alerter sur la montée des eaux

Chaque jour des milliers de réfugiés politiques tentent de fuir leur pays en guerre. Ces hommes, femmes et enfants tentent, au péril de leurs vies, de traverser les mers qui bordent leurs pays d’origine. La mer Méditerranée est l’une des mers les plus empruntées par ces réfugiés. La mer du Nord est aussi un haut lieu de tentatives de passages des réfugiés, car l’Angleterre est l’un des pays les plus ciblés par ces personnes qui cherchent refuge. Une agence de design a eu l’idée d’inventer un canapé flottant, Bliss Sofa, qui se transforme en radeau de survie. Du haut de ses 92 440 €, il ne sera probablement pas accessible aux réfugiés, mais les bénéfices sur les ventes, eux, seront reversés à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Ce canapé est un pied-de-nez aux plus fortunés, qui se préoccupent plus d’eux-mêmes que de l’urgence climatique. Découverte.

Le canapé Bliss, qu’est-ce que c’est ?

Lors de la semaine du design de New York, la branche design de l’agence créative Mother a dévoilé un canapé flottant doté d’une pagaie intégrée et de fusées de détresse. Cette création originale vise à critiquer avec un humour subtil la complaisance à l’égard du changement climatique. Le Bliss Sofa, à la fois meuble conceptuel et radeau de sauvetage, présente des coussins recouverts d’un tissu orange identique à celui des gilets de sauvetage. Non fixés à la base en bois recyclé du canapé, ses coussins se transforment rapidement en dispositif de flottaison, en cas d’inondation. En accompagnement, une mallette assortie est également incluse, s’ouvrant comme une valise pour ranger des objets tels qu’un shaker à cocktail.

Quelles sont les vraies raisons de cette invention ?

Ce meuble unique en son genre a été conçu particulièrement pour sensibiliser le public à l’inégalité qui existe dans la capacité des individus à réagir face aux effets de la crise climatique et à la montée des eaux. Ce canapé est destiné aux personnes fortunées, qui aiment se prélasser sur des yachts et qui ne se préoccupent pas réellement du réchauffement climatique. Cette initiative, aussi décalée soit-elle, a pour objectif principal de pousser les individus à réfléchir sur leurs propres actions. En dotant les meubles d’un kit de cocktail, l’agence se moque de ceux qui prétendent se soucier de l’urgence climatique actuelle, tout en ne prenant aucune mesure concrète pour agir. En se pavanant sur un yacht polluant les mers du monde, par exemple. Grâce à l’ironie, l’agence souhaite attirer l’attention sur l’écart entre les paroles et les actes de ceux qui prétendent s’engager pour le climat, sans concrètement agir en conséquence.

Comment est-il conçu ?

Le canapé Bliss est équipé de rames et d’évasements intégrés dans son design. Ce prototype fonctionnel comprend une jauge de niveau d’eau, des fusées de détresse dans les accoudoirs et une pagaie rangée dans son dossier en bois. Les coussins sont revêtus d’un tissu Sunbrella résistant à l’eau et entourés de sangles noires semblables à celles des gilets de sauvetage. La mallette cocktail est également conçue pour flotter à côté du canapé. En plus de ses caractéristiques pratiques, le Bliss est accompagné d’une variété d’objets, dont un manuel contenant des instructions satiriques sur la manière de réagir en cas de dérive en mer. Une autre manière de se détendre en encourageant les utilisateurs de ce drôle de canapé !