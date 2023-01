LifeHeat : un gilet de sauvetage autochauffant, l’invention géniale de deux adolescents

Liam Pope-Lau et Fraser Tuck ont obtenu des prix internationaux pour leur invention dénommée LifeHeat. Il s’agit d’un gilet de sauvetage qui peut automatiquement se réchauffer au contact de l’eau. L’idée leur est venue suite à un incident durant lequel Liam est tombé dans l’océan. Quand Liam est tombé dans l’eau glaciale durant une leçon de voile, une chose l’a particulièrement frappé : le changement brusque de température. Dans une interview, il explique que cela avait affecté sa capacité à prendre des décisions et qu’il était passé en « mode panique ».

À la suite de cette expérience, il s’est demandé s’il pouvait inventer un dispositif qui maintiendrait au chaud les personnes qui se retrouvent dans une situation similaire. Le garçon a décidé de faire équipe avec son ami Fraser Tuck dans sa classe de science pour un projet scientifique. Dans le cadre de leur projet, ils ont cherché un produit chimique qui, au contact de l’eau, pouvait créer de la chaleur. Leurs recherches les ont menés au chlorure de calcium qui est généralement utilisé pour faire fondre la neige et la glace sur les routes. Ce produit chimique est ainsi devenu le principal composant du LifeHeat.

La conception du LifeHeat

Liam et Fraser ont fabriqué au total 13 prototypes du Lifeheat sur une période de deux ans. Le principe de cette innovation repose sur l’utilisation d’une pochette amovible qui chauffe lorsqu’elle est en contact avec l’eau. Cette action permet au corps de profiter de la chaleur, même dans de l’eau glaciale. Lors de la fabrication des prototypes, les deux garçons ont à chaque fois utilisé des matériaux différents afin de tester lequel pouvait contenir le chlorure de calcium tout en laissant s’échapper la chaleur. Pour leur premier prototype, par exemple, ils ont utilisé une chaussette, craignant que la chaleur ne puisse pas passer. Aucune information n’est toutefois disponible concernant le dernier prototype qui leur a valu leurs prix, puisqu’ils n’ont pas encore obtenu de brevet pour leur invention.

Des prix pour le gilet de sauvetage autochauffant

En 2022, Liam et Fraser ont testé en situation réelle le LifeHeat, en sautant dans l’océan. Selon Liam, ils ont eu trop chaud lors de leur première tentative, probablement à cause d’une trop grande quantité de chlorure de calcium. L’expérience les a cependant ravis, car le concept fonctionnait. « Cela nous a mis au défi de le terminer », a-t-il raconté. Les deux enfants, maintenant en classe de 4ᵉ, ont reçu plusieurs prix ayant un montant total de 5 200 dollars grâce à leur idée innovante.

Ils ont obtenu le prix de l’Innovateur de l’Année et le Prix du Public du B.C. Science Fairs. Ils ont également bénéficié des conseils d’experts pour pouvoir encore améliorer les prochains prototypes. À l’avenir, Liam et Fraser espèrent créer une entreprise pour exploiter et monétiser leur invention. Ils souhaitent proposer leur invention à de grandes flottes telles que les bateaux de croisière, BC Ferries ou encore la Marine américaine.