Connaissez vous (vraiment) tous bienfaits de l’eau froide sur la santé ?

Nous connaissons tous cette sensation de bien-être lorsque nous nous prélassons dans notre bain chaud. Ou encore le plaisir que nous avons lorsque nous entrons dans notre douche bien chaude après une longue journée de travail. Eh bien il se pourrait que l’eau soit réellement bénéfique pour notre santé mentale et physique.

Cela fait maintenant quelques années que des chercheurs et médecins révèlent les bienfaits de l’eau sur notre santé. En effet, l’eau aiderait à lutter contre certaines maladies mais également contre la dépression. De plus, celle-ci serait bénéfiques pour lutter contre les inflammations mais également contre les symptômes de stress post-traumatique.

Les aspects bénéfiques de l’eau sur notre santé

Selon une étude britannique, les habitants qui résident à moins de cinq kilomètres de la mer se déclarent en meilleure santé, arrivent mieux à gérer leur stress et sont plus calmes. C’est bien connu, les personnes résidant en province sont beaucoup plus calmes que ceux qui résident en région parisienne.

De plus, l’eau serait également bénéfique sur notre santé mentale. Selon différentes études sud-coréennes, les différentes régions du cerveau en lien avec l’empathie et les souvenir positifs seraient plus actives à la vue d’images de la nature. A contrario, à la vue d’images urbaines, c’est dans l’amygdale qu’une activité se produit. Cette glande jour un rôle essentiel dans la préparation de notre cerveau au sentiment de peur. Les sons aquatiques auraient également des effets positifs sur notre santé mentale. Ceux-ci seraient tellement bénéfiques que certains urbanistes envisagent l’utilisation de fontaines urbaines pour masquer le bruit incessant du trafic routier dans certaines grandes villes.

L’eau froide, un excellent remède à tout

En plus de ces vertus sur la santé mentale, l’eau nous permettrait de nous maintenir en bonne santé physique. Et plus exactement l’eau froide. En effet, celle-ci permettrait notamment de stimuler le système immunitaire. Lorsque nous plongeons notre corps dans de l’eau froide, celui-ci est stimulé et renforce notre système immunitaire afin de se protéger contre les virus. L’eau froide serait également un bon moyen de détendre les muscles. Ce n’est pas pour rien si les athlètes s’immergent dans de l’eau froide à la suite d’entraînements ou de compétition. Celle-ci réduit les inflammations et procure une sensation de bien-être.

Nous le savons tous, l’eau froide améliore la circulation du sang dans notre corps. En effet, celle-ci active la circulation du sang en refermant les pores de notre peau. De ce fait, l’oxygène et les nutriments se retrouvent mieux répartis dans notre organisme. Une douche froide au réveil se révèlerait beaucoup plus bénéfique qu’agréable. En effet, sortir de son lit bien chaud pour prendre une douche bien froide peut être compliqué pour certains. Mais sachez que l’eau froide active l’organisme et aide à évacuer les toxines et les impuretés.

L’eau froide jouerai également un rôle essentiel sur notre sommeil. En effet, le froid apporte l’impression d’être plus calme et plus détendu. En prenant une douche froide avant de vous coucher votre système musculaire paraîtra plus détendu et votre sommeil se révèlera plus réparateur. Les effets de l’eau sur la santé physique se confirme. Selon différents nageurs, l’eau serait un excellent remède contre l’arthrose et tous types de maladies musculaires telles que la sclérose en plaques.