Quels sont les bienfaits de la gelée royale, et comment l’utiliser ?

A l’approche de l’hiver, notre corps se fatigue plus vite, et est aussi plus sujet à attraper des maladies « de saison », comme la grippe ou l’angine. Nos défenses immunitaires ne sont pas au plus haut en cette période de l’année.

Nous sommes début novembre, et le froid commence à s’installer; c’est donc maintenant qu’il faut préparer notre corps à l’arrivée des grands froids.

Pour se faire, nos amies les abeilles peuvent nous aider. Vous avez forcément déjà entendu parler de la gelée royale, un puissant remède naturel qui permet de booster ses défenses immunitaires. Mais quels sont ses bienfaits et comment l’utiliser ? On vous explique comment ça marche.

C’est quoi exactement la gelée royale ?

La gelée royale se trouve à l’état naturel dans une ruche, et permet aux abeilles nourricières de nourrir la reine. C’est grâce à cette potion magique naturelle que cette dernière vit 40 fois plus longtemps que ses congénères. Elle nourrit aussi les premières larves d’abeilles pendant les trois premiers jours de leur vie, pour les fortifier dès la naissance.

Elle est produite par les abeilles nourricières grâce à certaines de leurs sécrétions glandulaires. La gelée royale est une substance très riche et complexe que seules les abeilles savent produire. Depuis des siècles, elle est utilisée sous forme de cure avant l’hiver pour fortifier le corps humain. Elle permet aussi de récupérer après une convalescence ou des périodes exténuantes.

De plus, la gelée royale étant un produit totalement naturel, elle ne présente que très peu de contre-indications; seules quelques allergies peuvent éventuellement se déclarer. Il est ainsi possible de prendre de la gelée royale à tout âge de la vie. Cette substance contribue donc à renforcer le système immunitaire, mais apporte également de la vitamine B, du zinc et des oligo-éléments.

Comment prendre la gelée royale ?

Tout d’abord, on la choisit de préférence bio, et si possible issue de ruchers français. Pour être parfaitement efficace, la cure de gelée royale doit durer en moyenne 60 jours, il ne faut donc pas trainer pour affronter les températures négatives de janvier et février. On la trouve pure, en gélules, en ampoules ou avec du miel, peu importe la forme, tant que le produit reste naturel et biologique.

D’autres astuces pour affronter l’hiver ?

La gelée royale est un produit relativement onéreux, et il est possible de se tourner vers la Propolis: cette substance récoltée par les abeilles est utilisée pour protéger la ruche des microbes, et rend la ruche totalement étanche en hiver par exemple.

Il existe deux sortes de propolis : la brune et la verte. La brune est riche en flavonoïdes, oligo-éléments et vitamines. La verte ajoute un actif supplémentaire, l’Artepilline C, qui ne fait qu’augmenter les bienfaits de la propolis brune. La propolis est fortement conseillée pour adoucir les maux de gorge, renforcer le système immunitaire et soulager les voies respiratoires. Une cure de 3 semaines à 3 mois peut vous aider à aller mieux et affronter les températures hivernales.

Enfin, vous pouvez aussi utiliser le miel, produit de l’abeille par excellence et accessible à tous les budgets. Il n’aura pas les mêmes vertus que la gelée royale, mais associé à du thym ou du citron, il peut soulager les maux de gorge et les petites maladies bénignes de l’hiver.

