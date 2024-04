Comment utiliser un bâton de miel pour un dosage parfait ?

Le miel est un mets délicieux que nous aimons tartiner, ou avec lequel nous sucrons nos tisanes, ou réalisons des grogs* lorsque nous sommes enrhumés. Mais, n’avez-vous jamais eu maille à partir avec votre pot de miel, et votre petite cuillère ? Franchement, lorsque l’on se sert du miel, il coule partout et il est difficile d’arrêter le filet continu qui dégouline de la cuillère ! Plus de 75 % de la population française consomme du miel selon Apiculture.net, c’est donc un aliment très consommé qui procure de nombreux bienfaits sur la santé. Pour puiser dans un pot de miel, vous avez peut-être connaissance d’une cuillère à miel, aussi appelé « bâton à miel » ? Mais, ce petit accessoire est-il vraiment utile ? Et, comment l’utiliser ? Je vais tout vous expliquer.

Qu’est-ce qu’une cuillère à miel, et à quoi cela sert-il ?

Le bâton à miel, je préfère ce terme, se présente sous la forme d’un bâton en bois, ou en acier, avec une sorte de boule rainurée à son extrémité. Les rainures du bâton, lorsque celui-ci est plongé dans le pot de miel, vont se gorger de nectar et emprisonner le miel. Pour vous servir du miel crémeux, une petite cuillère suffit, mais pour le miel liquide, le bâton est plus approprié. De plus, ce dernier va vous permettre de pouvoir doser la quantité de miel sur votre tartine ou dans votre thé du matin.

Comment utiliser le bâton à miel ?

Pour utiliser correctement votre bâton à miel, il est impératif de le maintenir à la verticale, si vous le penchez, le résultat sera semblable à celui d’une cuillère. Plongez-le dans le pot, puis retirez-le et présentez-le au-dessus de votre tartine, ou de votre tasse. Faites-le ensuite tourner sur lui-même pour que le miel puisse couler. Si vous l’utilisez pour sucrer une boisson chaude, plongez directement la cuillère à miel dans le liquide, le miel va se dissoudre, mais nous n’en mettrez pas trop.

Plutôt bois ou plutôt acier inoxydable ?

Deux matières sont généralement proposées pour cet ustensile : le bois et l’acier inoxydable. Le choix de la matière n’a aucune incidence sur le miel en lui-même, mais le bois semble recueillir plus de suffrages. En effet, le bois est un matériau naturel, écologique et biodégradable, comme le miel. De plus, le bois va préserver le goût et les bienfaits du miel. Effectivement, il sera toujours à température ambiante, l’acier pouvant être très froid ou très chaud, en fonction des conditions extérieures. Le problème de la cuillère en bois serait peut-être son nettoyage, plus facile avec de l’acier inoxydable. Pour la cuillère en bois, on évitera le lave-vaisselle, un simple rinçage à l’eau tiède, et un séchage, suffiront à l’entretenir.

De plus, si vous êtes un « gros consommateur » de miel, la cuillère en bois peut être laissée dans un pot, ce qui ne sera pas le cas de la cuillère en acier, qui devra être ôtée après chaque utilisation. Selon certains « puristes du bois », l’acier inoxydable pourrait détériorer la qualité du miel en modifiant son pH acide. C’est vrai, mais uniquement si la cuillère en acier séjourne très longtemps dans le pot. En conclusion, bois ou acier, c’est vous qui choisissez, mais mon vote sera pour le bois ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Utilisez-vous déjà une cuillère à miel ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Le grog est un mélange à base d’alcool. À consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.

