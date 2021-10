Se doucher à l’eau froide, bonne ou mauvaise idée ?

Saviez-vous qu’autrefois, les douches froides servaient à torturer les gens ? En effet, au début du XIXème siècle, les médecins préconisaient de faire doucher les détenus à l’eau froide pour « refroidir les cerveaux chauds et enflammés et instiller la peur pour apprivoiser les volontés impétueuses ». Fort heureusement, à notre ère, les douches froides n’ont plus cette vocation.

En effet, au milieu du XIXème siècle, les Victoriens ont trouvé de nombreuses utilités à la douche, notamment pour laver les gens et ils se sont rendu compte qu’il était préférable que l’eau soit chaude. Même aujourd’hui, nous sommes nombreux à paresser dans la douche ou à profiter d’un bain bien chaud tous les jours. Cependant, les douches froides n’ont pas pour autant dénué de praticiens. Bien au contraire, on observe un regain d’intérêt pour cette pratique.

Se doucher à l’eau froide renforcerait les défenses immunitaires

Une grande étude menée aux Pays-Bas a effectivement révélé que les personnes prenant une douche froide profitaient de vertus non négligeables au niveau de leur santé mentale et physique. L’étude fut réalisée sur plus de 3 000 participants, répartis en quatre groupes.

Le groupe témoin ne prenait que des douches chaudes. Le deuxième groupe devait terminer leur douche avec 30 secondes d’eau froide. Le troisième groupe avec 60 secondes d’eau froide et le dernier groupe avec 90 secondes d’eau froide.

Les résultats ont révélé qu’après une période de suivi de trois mois, les groupes ayant terminé leur douche avec de l’eau froide avaient réduit leurs congés maladie autodéclarés de 29%. Et ce, peu importe la durée à laquelle ils se sont douchés à l’eau froide. La raison de cette diminution de la maladie serait qu’un jet d’eau froide pourrait renforcer le système immunitaire.

Les douches froides améliorent la circulation sanguine et contribue à la perte de poids

Une étude en Tchéquie aurait révélé que des jeunes hommes sportifs qui se sont baignés dans de l’eau froide trois fois par semaine pendant six semaines ont constaté une amélioration de leur système immunitaire.

De plus, l’eau froide améliorerait également la circulation sanguine. Une étude a révélé que le fait de s’immerger dans de l’eau froide après l’exercice durant quatre semaines améliorait le flux sanguin vers les muscles et depuis les muscles. Par ailleurs, il semblerait que l’eau froide contribue également à la perte de poids en augmentant le métabolisme de 350%.

Mais outre les avantages physiques liés à la douche froide, cette dernière apporterait aussi des bienfaits à la santé mentale en augmentant la vigilance, en améliorant le fonctionnement du cerveau et en soulageant les symptômes de la dépression.

Attention, il ne faut pas que le contact avec l’eau froide se fasse brusquement

Ainsi, plusieurs études penchent en faveur du fait que les douches froides sont bénéfiques pour notre santé. Cependant, il faut néanmoins prendre des précautions avant de prendre des douches froides.

En effet, il est important de préparer le corps à se doucher à l’eau froide, car un brusque contact du corps avec de l’eau froide pourrait entraîner les effets contraires, comme précipiter une crise cardiaque ou des irrégularités du rythme cardiaque. Il faut ainsi avoir à l’esprit que pour ne pas choquer le corps, il est important de ne s’immerger que petit à petit dans l’eau froide.