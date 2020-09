HYDRAO : un nouveau pommeau de douche écologique et connecté pour réduire votre consommation d’eau

Lorsque vous prenez votre douche, saviez-vous que vous consommez jusqu’à 60 litres d’eau ? Donc si vous vous douchez au moins deux fois par jour, ça fait en moyenne 120 litres d’eau la journée. Multipliez ce chiffre par trente et imaginez un peu votre facture d’eau à la fin du mois !

C’est en partant de ce constat qu’HYDRAO a décidé de mettre au point et proposer une gamme d’accessoires innovants qui aident à réduire la consommation d’eau sous la douche : il s’agit de pommeaux de douche qui présentent la particularité d’être écologiques et connectés.

Des pommeaux high-tech pour utiliser moins d’eau sous la douche

Sur le papier, les pommeaux de douche HYDRAO permettent de faire d’une pierre trois coups : réaliser des économies en eau, mais aussi en énergie et sur les factures ! Pour ce faire, ils embarquent une technologie mono-jet ou multi-jet à trois positions (pluie, massage et mixte), ainsi qu’un limiteur de débit pour réduire le débit d’eau pendant la douche : ainsi, le débit maximum des pommeaux est de 6,6 litres par minute contre 12 litres par minute pour les pommeaux standards, ce qui correspond à une économie d’eau de 45 à 66 % !

Mais ce n’est pas tout, car les pommeaux de douche HYDRAO présentent également la particularité de proposer un concept à la fois ludique et pédagogique pour aider les utilisateurs à changer leurs habitudes de consommation d’eau : les pommeaux proposent un système de couleur pour indiquer la quantité d’eau utilisée. Ils s’illuminent en vert pour moins de 10 litres, mais aussi bleu (10 à 20 litres), violet (20 à 30 litres), rouge (30 à 40 litres) et rouge clignotant au-delà de 40 litres.

Pommeaux à main classiques ou douche murale, les accessoires HYDRAO sont compatibles avec toutes les douches classiques. Pratiques, les accessoires sont totalement autonomes : c’est grâce à la turbine embarquée dans le manche du pommeau qui utilise l’eau pour produire l’énergie nécessaire à son alimentation.

Des solutions connectées pour réduire votre empreinte écologique

La société HYDRAO est une initiative d’un ancien ingénieur qui souhaitait réduire la facture d’eau de sa maisonnée. Depuis 2015, l’entreprise s’évertue à proposer des solutions innovantes et connectées pour aider à mieux gérer la consommation d’eau à la maison.

Ainsi, en plus de ses pommeaux intelligents, HYDRAO propose également de nombreux autres produits et services technologiques pour accompagner les particuliers et professionnels dans leurs démarches éco-responsables. On peut notamment citer l’HYDRAO Meter, un compteur qui vous permet de récolter des données sur votre consommation quotidienne d’eau, puis de les analyser.

Jusqu’à présent uniquement disponibles en gris chromé, les pommeaux connectés d’HYDRAO se déclinent désormais en Noir mat pour encore plus d’élégance. La marque nous a fourni un exemplaire de son nouveau pommeau pour que nous vous le présentions.

Test du pommeau Hydrao Aloé Noir Mat

Déballage et Design

Le pommeau est livré dans un emballage carton très sobre, ne laissant absolument rien deviné du produit. Nous retrouvons à l’intérieur du bundle le fameux pommeau, un sac pour mesurer le débit de votre installation ainsi qu’un limiteur. Le produit et les finitions semblent robustes et de bonne qualité.

Installation

Que dire au niveau de l’installation, si ce n’est qu’elle est on ne peut plus simple. Il suffit en effet de retirer l’ancien pommeau et de visser le nouveau à sa place. Il est possible d’insérer le limitateur dans le pas de vis du pommeau pour réduire le débit à 6.6L/minutes.

La seconde étape consiste à évaluer le débit de votre raccordement. Il suffit pour cela de remplir le sac en plastique transparent pendant quelques secondes et de lire la jauge graduée.

Prise en main

Le pommeau de douche est comme son prédécesseur, auto-alimenté grâce au débit de l’eau. Il suffit de faire couler l’eau quelques seconde pour l’appairer avec son téléphone en utilisant le réseau bluetooth. Le pommeau est également équipé d’un sélecteur Multi-jet permettant de passer sur l’une des trois positions : pluie, massage ou mixte.

Afin d’être totalement transparent avec nos lecteurs, il est important de préciser que ce test a dû être interrompu quelques jours afin d’effectuer un remplacement du dispositif. En effet, le premier pommeau qui nous a été fourni présentait un défaut plutôt gênant au niveau des buses de dispersion. Plusieurs d’entre elles présentaient un défaut qui avait pour conséquence la projection de filets d’eau à 45°, ce qui est assez ennuyeux… La marque a remplacé le pommeau afin que nous puissions poursuivre notre test.

Le pommeau Hydrao Aloé est également équipé de 5 LEDs indiquant les changements de seuils de consommation. Vert (0-10L), bleu (20-30L), violet (30-40L) et enfin rouge (40-50L). Un système simple et intuitif qui permet de ne pas trop traîner dans la douche. Cela permet également de sensibiliser les plus jeunes d’entre nous.

La partie Logicielle

Le pommeau Hydrao est connecté. Grace à son application dédiée vous pouvez suivre votre consommation d’eau au fil des jours et des mois. Nous n’avons pas pu tester cette fonctionnalité car notre installation comprend un pommeau mais également une colonne de « pluie ». Vous l’aurez compris, pour parfaire notre test et évaluer précisément l’économie d’eau potentielle il faudrait tester le dispositif au complet. Il est impossible d’obtenir des statistiques précises si l’intégralité de la douche n’est pas équipée en Hydrao.

Le tarif

Le pommeau Hydrao Aloé est vendu 69.90€ seul. La version colonne de douche est disponible à partir 89.90€. Si votre équipement comprend les deux systèmes sachez qu’un pack comprenant les deux produits est également proposé au tarif de 138,80€.

Conclusion

Nous avons eu l’occasion de tester la première version du pommeau en 2017. Le produit avait obtenu l’excellente note de 4,5 sur 5. Le nouveau dispositif arbore quant à lui un design beaucoup plus moderne que son prédécesseur. L’application dispose de nombreuses fonctionnalités intéressantes (stats, défis, etc) mais comme pour la version précédente, il est malheureusement impossible de créer des profils différents afin de suivre la consommation de chaque membre de la famille. Nous ne pouvons également pas jauger le coté « économie d’eau » faute de disposer d’un système complet…

Article rédigé par Alexandre et Alexia

