Comment purifier l’eau du robinet de manière simple, écologique et économique

Vous en avez assez d’acheter des bouteilles plastiques mais vous ne faites pas confiance à l’eau du robinet ? Il existe plusieurs façons de la purifier pour pouvoir la consommer sans aucun risque. Il est vrai que dans certaines régions de France, la couleur de l’eau qui sort du robinet ne donne pas forcément envie de la boire.

Même si nous avons l’un des systèmes d’assainissement les plus performants, nous achetons encore 9.1 milliards de litres d’eau en bouteille plastique chaque année. Découvrez quatre astuces pour purifier l’eau du robinet. Et cela ne coûte pas grand-chose, peut-être juste un peu de temps.

Chauffer l’eau

La solution la plus évidente est de faire bouillir l’eau du robinet, puis de la laisser refroidir pour la consommer. En la chauffant quelques minutes dans une bouilloire à 100°, vous éliminerez les bactéries et virus. Il faut juste prévoir quelques litres refroidis d’avance en cas de soif imminente !

Les perles de céramique

Nous aimons beaucoup cette solution qui consiste à plonger des perles de céramique bio dans l’eau fraîchement tirée du robinet. Il suffit de déposer une quinzaine de perles roses dans votre carafe pendant 30 minutes environ. Les perles composées d’argile pure et de micro-organismes neutralisent le chlore, le calcaire et le nitrate. Elles sont réutilisables de nombreuses fois et leur coût raisonnable est vite amorti. Vous pouvez également utiliser les perles de céramique grises pour préserver vos bouilloires ou cafetières, en laissant quelques perles au fond du réservoir à eau.

Les graines de moringa

Ces graines auraient la propriété d’éliminer 99% des bactéries de l’eau du robinet. Des études menées par l’université d’Uppsala montrent que les molécules négatives de l’eau sont attirées par ces graines. Vendues en poudre, il suffit de les mélanger à l’eau du robinet (50 g pour un litre) et de laisser reposer 30 minutes. Il faudra ensuite filtrer l’eau avec un filtre à café en bambou (par exemple) ou un tissu fin. La poudre de Moringa est également un complément alimentaire anti-oxydant mais peut être utilisée comme purificateur d’eau.

Le purificateur d’eau

Une méthode un peu plus radicale qui consiste à installer un purificateur d’eau directement sur votre robinet. Pour un investissement de 50€ environ, il peut purifier 3000 litres d’eau… On vous laisse calculer le temps qu’il vous faudra pour amortir l’investissement de départ. Vous pouvez également utiliser des carafes filtrantes, mais le changement de cartouches finit par revenir relativement cher.

Il est peut-être un peu déroutant de se passer de bouteilles en plastiques si pratique, il faut bien le dire… Mais il existe désormais pléthores de gourdes réutilisables pour remplacer ces polluants de nos océans…

