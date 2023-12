Comment organiser un Noël plus écolo cette année ?

Noël approche et, comme chaque année, les catholiques, les protestants et les orthodoxes s’apprêtent à célébrer cette fête religieuse qui marque la naissance de Jésus. Nous ne nous attarderons pas sur le côté religieux de cette fête, mais plutôt sur la manière d’organiser un Noël plus écolo que les autres années. Car, Noël rime aussi avec sapins, jouets, cadeaux, repas, des postes qui nécessitent un budget parfois élevé. Avec nos quelques astuces écolos, vous allez voir qu’il est possible de célébrer Noël en respectant la planète et notre porte-monnaie. Petit tour d’horizon pour un Noël qui restera festif, mais un peu plus « vert ». C’est parti.

Trois idées pour un sapin de Noël écolo

Le choix du sapin comme arbre de Noël a des origines anciennes et symboliques qui remontent à différentes traditions. Dans la religion chrétienne, les branches du sapin évoqueraient le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Mon beau sapin, roi des forêts ?

Traditionnellement, le sapin est naturel, en pot ou coupé, mais cela peut changer. Pour créer votre « sapin de Noël », il va falloir faire preuve de créativité ! Vous pouvez, par exemple, utiliser des palettes que vous clouerez de manière à former un sapin… Et, après Noël, si vous ne le recouvrez pas de neige artificielle chimique, il pourra finir dans le poêle à bois ! Il est aussi possible de le fabriquer avec des cartons, avec des livres empilés, ou encore simplement en le dessinant sur un mur ! Si vous manquez d’inspiration, Google est votre ami, demandez-lui simplement de vous donner des idées de « sapin DIY », vous en aurez à foison.

Louez votre sapin de Noël

La pratique n’est pas encore très développée, mais tend à convaincre de nombreux foyers. L’idée est de louer votre sapin uniquement pour passer les fêtes. Vous le commandez en ligne sur EcoSapin ou Global Vegetal, par exemple, puis il est livré chez vous, dans son pot. Il vous suffit ensuite de le décorer, sans flocage, et d’en prendre soin. Une fois les fêtes terminées, le livreur revient chercher le sapin, et ce dernier sera replanté dans une forêt française. Et, si votre sapin n’a pas survécu à la chaleur du poêle à bois, il sera transformé en pellets de bois, ou en biogaz. En optant pour ce type de sapin, vous épargnez l’abattage de jeunes sapins, qui certes, finiront recyclés, mais qui ne viendront pas augmenter notre cheptel de forêts françaises.

Le sapin de Noël à rendre après les fêtes

IKEA propose depuis de nombreuses années déjà, et d’autres ont suivi depuis, de rapporter votre sapin après les fêtes, et de vous l’échanger contre un bon d’achat de sa valeur. Concrètement, vous achetez votre sapin au prix de 40 €, vous l’utilisez, puis à la date indiquée, vous le rapportez au magasin. Vous recevez un bon d’achat à dépenser dans le magasin. Une technique qui peut sembler uniquement « commerciale », mais où finalement tout le monde trouve son compte, et avec laquelle le sapin est recyclé.

Deux idées pour une table écolo

Les repas de Noël sont généralement gargantuesques, et l’on y mange parfois plus que de raisons. Voici trois astuces pour un repas plus « vert », et pas forcément végétarien

Le choix de vos mets peut être écolo !

Si la cause animale est importante pour vous, mais que la viande tient une place essentielle dans vos repas, veillez à acheter une viande qui provient d’un animal qui aura été bien traité. Trop d’élevages encore ne se préoccupent pas du bien-être animal, mais exclusivement de la rentabilité. Concrètement, choisissez une viande bio, et si vous le pouvez, achetez là dans une ferme près de chez vous. Certes, vous la paierez plus cher, mais vous serez assuré de sa provenance. Il en va de même pour vos légumes, que vous choisirez, de préférence de saison. Évitez, par exemple, les fraises ou les cerises fraîches sur votre table, en décembre, elles n’ont absolument rien à y faire !

Après le repas, chacun son doggy bag !

Lorsque le repas est terminé et que vous observez les restes, vous vous imaginez manger la même chose pendant des semaines ! Prévoyez, en amont, quelques boîtes alimentaires, que vos amis vous rapporteront ensuite (ou pas). À la fin du repas, soit vous réinvitez vos amis à finir le lendemain, soit vous leur préparer une boîte qu’ils pourront déguster chez eux. Le pain peut être transformé en pain perdu dès le lendemain, et les restes d’une raclette venir fondre dans un plat de nouilles !

Quelques idées-cadeaux et jouets écolos

Après le sapin, et le repas, Noël, c’est aussi la décoration, les jouets pour les enfants et le papier-cadeau. Voici quelques idées qui soulageront votre conscience et votre porte-monnaie.

Les matières naturelles, la décoration idéale !

Qui dit matière naturelle, ne dit pas forcément achat. En effet, vous pouvez, par exemple, trouver de petits sachets de paille, vendu au rayon déco, mais si l’on fait le ratio prix à la tonne, le prix est hallucinant. 3 € les 50 g de paille, ce qui fait environ 60 € le kilo. Si vous en récupérez un petit tas après les moissons, et que vous le laissez sécher, le résultat sera le même, mais cela ne vous aura rien coûté. Vous pouvez aussi décorer votre sapin avec des rouleaux de papier toilettes vides, mais décoré justement avec de la paille, des branchages, des feuilles d’automne séchées, etc. Pensez aussi aux pommes de pins, à la mousse des bois, la nature regorge de trésors, à vous de les dénicher.

Le papier-cadeau, est-ce vraiment nécessaire ?

Le papier-cadeau est peut-être le truc le plus inutile qui existe, et pourtant chaque année, nous nous retrouvons avec quelques rouleaux achetés en promotion en prévision de Noël… Pour éviter cela, plusieurs options s’offrent à vous. Tout d’abord, les cadeaux qui ne nécessitent pas de papier, mais une simple enveloppe : carte-cadeau, place de concert, de théâtre, livres, etc. En guise de papier-cadeau, vous pouvez utiliser des serviettes en papier décorées que vous réutiliserez en ensuite, des pages de magazine, ou des sacs en tissus réutilisables. Pensez au totebag en tissu, il sera un cadeau utile supplémentaire pour vos proches.

Le Furoshiki pour emballer vos cadeaux à la « japonaise »

Le furoshiki, une ancienne technique japonaise de pliage et de nouage de tissu datant du 8ᵉ siècle, est devenue une forme d’art où l’emballage devient une partie intégrante du cadeau. Cependant, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, l’utilisation généralisée des sacs en plastique et en papier a relégué cette pratique au second plan. Ces dernières années, le ministère de l’Environnement japonais a entrepris de revitaliser cet art, reconnu pour son caractère écologique par rapport aux emballages jetables. Accessible à tous, il suffit d’un grand carré de tissu, accompagné d’un tutoriel vidéo, pour réaliser un emballage cadeau exceptionnel. Que pensez-vous de ces astuces ? Vous ont-elles donné quelques idées ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

