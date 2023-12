L’arbre de Noël constitue une tradition très ancienne. Il s’agirait d’une pratique païenne de la mythologique nordique, considérée comme un symbole de la vie et du renouveau pendant l’hiver. Elle serait intégrée aux fêtes chrétiennes au VIIe siècle. Introduite en Lettonie en 1510, cette coutume s’étend progressivement en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier. Aujourd’hui, cet arbre symbolise la période des fêtes au mois de décembre. Il décore les maisons, les boutiques, les rues, etc. La plupart des consommateurs préfèrent sans doute un vrai sapin à un faux. Mais les « désagréments » créés par la chute des aiguilles d’un arbre naturel les incitent souvent à se tourner vers un sapin artificiel. Pour pallier ce problème, des chercheurs de l’Université d’État de Caroline du Nord ont travaillé à créer un arbre de Noël génétiquement modifié, en utilisant les caractéristiques du sapin Fraser. Nous vous proposons de découvrir cette étude à travers cet article.

En quoi consiste cette étude ?

Les sapins Fraser poussent dans les Appalaches de la Caroline du Nord, aux États-Unis. De plus, ils représentent la majorité des espèces d’arbres de Noël cultivées et écoulées dans l’État. Ce Programme de génétique des arbres de Noël a commencé dans les années 1990. Il consiste à évaluer et à tester des dizaines de milliers de sapins Fraser, en vue de dénicher ceux qui disposent des meilleures caractéristiques génétiques. En 2018, les scientifiques ont identifié les 25 meilleurs arbres, qui sont plantés sur un verger à graines de six acres dans la station de recherche Upper Mountain. Actuellement, ce verger abrite plus de 1 000 sapins. Certains arbres produisent déjà des cônes porteurs de graines. Les chercheurs utilisent ces cônes pour les études. Ils prévoient de les soumettre à une nouvelle installation de traitement des semences. Ainsi, ils espèrent distribuer les graines de sapins améliorés aux producteurs entre 2026 et 2028.

Des sapins de Noël plus grands et plus jolis

D’après ces chercheurs, les sapins Fraser atteignent une hauteur commerciale de 6 à 7 pieds (1,8 m à 2,1 m) en environ 7 à 8 ans. Grâce à la génétique améliorée, ces arbres seraient hauts d’un pied supplémentaire sur cette même période. Par conséquent, les producteurs pourraient gagner un à deux ans pour obtenir des arbres de Noël à la bonne taille. L’esthétique des sapins est aussi un critère de choix important pour les consommateurs.

Ces derniers ont besoin d’un magnifique sapin avec une tige centrale droite et des branches touffues qui se tournent légèrement vers le haut. Afin d’obtenir cette forme particulière, les producteurs devaient tondre régulièrement leurs arbres. Mais les scientifiques ont pris en compte cette apparence dès la sélection des meilleurs arbres à améliorer génétiquement. Ce qui réduira significativement le coût de la main-d’œuvre auprès des producteurs.

Des arbres plus résistants dans le temps

Lorsque les conifères sont coupés, la plupart d’entre eux perdent progressivement leurs aiguilles. Selon Justin Whitehill, auteur principal de cette étude, ce problème se manifeste surtout 40 jours après leur récolte. Toutefois, les sapins Fraser sont capables de conserver leurs aiguilles pendant de nombreux mois. Les chercheurs estiment que cette caractéristique avantageuse est principalement liée à la génétique. Cependant, celle-ci peut également être influencée par les conditions météorologiques locales.

Dans leur environnement naturel, à des températures glaciales, ce type d’arbre retient plus de 95 % de ses aiguilles. Mais chez les producteurs, l’espace de stockage des sapins a des températures plus élevées que la moyenne. Il est donc important d’avoir des arbres de Noël qui résistent malgré cette condition. Dans cette étude, les chercheurs visent ainsi à limiter à moins de 1 à 2 % la perte des aiguilles sur les arbres génétiquement modifiés, et ce, à des températures ambiantes. Le nettoyage du salon après les fêtes sera peut-être moins lassant. Plus d’informations : NCSU. Que pensez-vous de ces arbres génétiquement modifiés ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .