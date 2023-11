Istanbul : une ville au passé historique riche, à visiter pendant les vacances de Noël

Quelle sera votre prochaine destination pour les vacances ? Cette question, nous sommes nombreux à nous la poser en cette fin d’année, avec l’espoir d’un peu de soleil, dans les jours froids de l’hiver. À la limite de l’Orient et de l’Occident, il existe un pays qui regorge de trésors architecturaux et culturels : la Turquie. Dans ce pays charnière entre deux cultures, orientale et occidentale, se trouve Istanbul, ville majeure de la Turquie, qui a cependant perdu son « titre » de capitale en 1923 au profit de la ville d’Ankara. Elle n’en reste pas moins l’un des poumons économiques du pays, attirant des millions de touristes chaque année. Quel sera votre prochain programme à Istanbul ? On vous aide à dénicher les meilleurs spots de la ville.

Le riche passé historique d’Istanbul

Cette ville située à cheval sur deux continents, l’Asie et l’Europe, a hérité des différentes cultures qui l’habitent. Ainsi, elle est l’une des seules villes au monde à abriter un monument religieux qui, au travers des siècles, a connu plusieurs fonctions. Ce monument, c’est évidemment Sainte-Sophie qui, au départ, s’appelait basilique et était une église. Au fil du temps, Sainte-Sophie, joyau architectural construit de l’an 532 à 548, est devenue mosquée, puis musée, pour redevenir une mosquée il y a quelques années. Ce monument est un parfait exemple d’architecture byzantine, avec son marbre et ses mosaïques d’une minutie exceptionnelle. C’est peut-être LE monument incontournable d’Istanbul.

De l’art et de la musique à foison pour les noctambules !

La vie nocturne légendaire d’Istanbul privilégie une diversité fascinante dans le quartier de Beyoğlu qui, le week-end, est animé par de nombreux artistes. À Istanbul, l’art est à chaque coin de rue, qu’il s’agisse des graffitis colorés dans le chic quartier de Karaköy ou des carreaux complexes peints à la main datant de l’époque ottomane. La ville entretient une relation indéniable avec l’art, célébrée chaque automne lors du festival Contemporary İstanbul, mettant en lumière la scène artistique moderne. Enfin, Istanbul est aussi une « ville gastronomique » dans laquelle vous pourrez manger à toute heure grâce aux vendeurs de rue qui vendent du simit (pain en forme d’anneau constellé de graines de sésame) fraîchement cuit.

Le Grand Bazar, pour les fins négociateurs

Dans les rues d’Istanbul, il ne faut pas avoir peur de la foule qui se réunit au Grand Bazar. Cet endroit fourmille de marchands, de serveurs de thés ambulants, de bibelots multicolores, d’odeurs d’épices et de milliers de merveilles locales. Cet immense marché s’étale sur 60 ruelles étroites, et réunit plus de 4 000 échoppes à découvrir… C’est un bazar immense dans lequel il est possible de trouver des savons locaux fabriqués à l’huile d’olive, des épices, des breloques en tous genres et, par ailleurs, de quoi se restaurer. Sur ce marché, la tradition reste la négociation avec les vendeurs ou le marchandage, à travers laquelle il est de coutume de tenter de faire diminuer le prix de l’objet convoité.

Le thé, un art turc absolument incontournable

En matière de gastronomie, impossible de visiter Istanbul sans déguster le thé, un art local qui envahit toute la ville. Il existe même des jardins de thé (çay bahçesi) dans lesquels les habitants passent leurs après-midis à siroter du thé noir, très fort en goût, dans des verres en forme de fleurs de tulipes. Et avec le thé, la pâtisserie traditionnelle est évidemment le baklava, ce petit gâteau oriental qui regorge de miel à la moindre pression des doigts. Dans la bouche, c'est une explosion de saveurs croustillantes, sur laquelle vous ne devez absolument pas faire l'impasse.