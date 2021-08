Street Art : qui est Banksy et où se trouvent ses principales oeuvres ?

Si vous aimez flâner dans les ruelles du quartier de Montmartre à Paris, vous avez forcément aperçu quelques œuvres de Street Art ! Ces graffitis peints directement sur les murs des maisons ou des passages sont parfois magnifiques… Nous ne parlons pas ici des tags réalisés par quelques adolescents attardés, mais bel et bien d’une forme d’art qui attire de plus en plus de curieux.

Et parmi les plus grands artistes de Street Art, Banksy tient le haut du podium. Et autour de l’artiste le mystère demeure, puisque personne aujourd’hui n’est capable de l’identifier. On suppose qu’il est britannique et qu’il a débuté son œuvre dans les années 1990. Les pochoirs qu’il utilise sont vecteurs de messages tantôt humoristiques, tantôt politiques. Petit tour d’horizon de quelques-unes de ses œuvres, disséminées à travers le monde !

Napoléon voilé – Paris

Cette peinture orne le mur du 41 avenue de Flandres, dans le 19ème arrondissement de Paris. Peinte en 2018, elle représente l’empereur Napoléon Bonaparte juché sur un cheval cabré. Inspiré de la peinture de Jacques-Louis David, l’empereur se fait chef de guerre, enroulé dans une cape rouge ! Ce graff est un message politique de Banksy… Les dirigeants du monde entier se voileraient-ils la face ?

La petite fille au ballon – Londres

Ce portrait est sans doute celui que l’on retient le plus de cet artiste. Depuis 2002, cette petite fille transmet le message suivent « There is always hope », il y a toujours de l’espoir… L’œuvre se situe dans le quartier de la South Bank à Londres, juste sur le pont de Waterloo. Souvenez-vous du tableau qui s’était auto-détruit lors d’une vente aux enchères… C’était cette œuvre et aujourd’hui encore, on ne sait pas si c’est Banksy lui-même qui a télécommandé la destruction depuis la salle des enchères.

The Son of a Migrant from Syria – Calais

Les réfugiés de Calais inspirent l’artiste. Celle-ci se trouve sous le pont de l’autoroute près de la sortie n°2 de la N216 à Calais. Elle est l’une des quatre œuvres sur le sujet, et représente un homme syrien portant un fardeau… Fardeau de vêtements ou fardeau de « vie », les interprétations des œuvres de Banksy sont libres. Pourtant celle-ci comportait un message sans équivoque :

“On nous fait souvent croire que l’immigration est un fardeau pour les ressources d’un pays mais Steve Jobs était le fils d’un immigré syrien. Apple est la société qui dégage le plus de bénéfices, et qui paye plus de sept milliards de dollars d’impôts ; mais cela a pu être le cas seulement parce qu’un homme venu de Homs a pu entrer aux Etats-Unis“

Well Hung Lover (L’Amoureux bien accroché) – Bristol

Situé à l’angle des rues Park et Frogmore à Bristol, cette œuvre ne doit son salut qu’aux votes des habitants… La municipalité souhaitait l’effacer, mais les habitants ont refusé l’idée ! Depuis 2006, elle se trouve donc sur le mur d’un centre de santé sexuelle… Elle représente un homme suspendu à une fenêtre, probablement l’amant surpris par le mari ? Bristol serait la ville natale de l’artiste.

Flower Thrower (Le jeteur de fleurs) – Jérusalem

Le jeteur de fleurs est sans doute l’une des plus célèbres œuvres de l’artiste avec La Petite Fille au Ballon. Elle se trouve sur le mur qui sépare la Palestine d’Israël depuis 2003. Et si on jetait des fleurs, même masqué, au lieu de jeter des bombes ? C’est tout le symbole de cette œuvre, qui n’est autre qu’un appel à la paix dans cette région si politiquement instable. Une seconde version de cette œuvre orne également le mur d’une station-service de Bethleem… Toujours vectrice d’un message de PAIX !

Cette liste n’est pas exhaustive, Banksy est un artiste très prolifique. Il se trouve souvent là où on ne l’attend pas, et son coup de bombe est juste « magique » ! Le mystère qui entoure son identité, ajoute également à sa popularité.