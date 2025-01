J’ai visité l’exposition WARHOL et BANKSY à WeGil dans la ville Rome

J’ignore ce que vous pensez du street art, mais personnellement, cet art me fascine. J’adore déambuler dans les rues de Montmartre, haut lieu de cet art à Paris, lorsque je suis de passage dans la capitale. En tout début d’année, j’ai eu l’occasion de me rendre à Rome pour découvrir deux artistes contemporains, relativement opposés, mais réunis pour une exposition hors du commun. Ainsi, entre deux pizzas et un espresso, j’ai pu découvrir Warhol et Banksy au WeGil. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre : deux univers que tout semble opposer, réunis dans un même espace. Eh bien, je n’ai pas été déçu du voyage : une véritable claque artistique ! Retour sur cette superbe expérience.

Warhol, la pop star de l’art

Même si ma préférence va à Banksy, pour son côté mystérieux et sa Petite Fille au Ballon, mon œuvre préférée de l’artiste, je vais commencer par vous parler de Warhol, Andy de son prénom ! Warhol, c’est un nom qui claque, qui évoque l’Amérique des années 60, les couleurs saturées et cette obsession pour les célébrités. L’artiste précurseur d’un art inconnu est né en 1928, avait été l’un des premiers à revendiquer son homosexualité, et avait même échappé à une tentative d’assassinat en 1968. L’artiste est décédé en 1987 des suites d’une intervention chirurgicale longtemps repoussée, et il laisse un trésor artistique derrière lui !

Ainsi, au fil des salles de cette exposition, j’ai retrouvé les incontournables : Marilyn Monroe, lumineuse et mélancolique, et ce fameux portrait de Mao, à la fois provocateur et hypnotisant. Des portraits de célébrités encore et toujours : celui de la reine Elizabeth, par exemple, avec ce diadème royal scintillant, ou de John Travolta. J’ai aussi souri en découvrant Grace Kelly et Mick Jagger, figés dans une jeunesse éternelle. Ce mec était un génie de la mise en scène, un visionnaire qui a fait de son nom une marque avant que ce ne soit dans l’air du temps.

Banksy, l’insaisissable provocateur

Banksy, je pourrais en parler des heures tant il me fascine ! Il a ce « p’tit truc en plus », qui fait de lui, un artiste que j’affectionne particulièrement. Il est assez fascinant par une autre particularité : personne ne sait qui est Banksy, il est un artiste anglais à priori, mais personne ne connaît son visage. On sait tout de même, qu’il est vivant et qu’il a débuté son art dans les années 1980 ! Insaisissable, il serait néanmoins à l’origine d’un coup de maître, autodétruisant l’une de ses œuvres, lors de la vente aux enchères. Mais, on ne sait toujours pas qui il est !

Dans l’exposition, quand on passe à Banksy, tout change : l’ambiance, la lumière, même l’énergie des œuvres. Banksy, c’est le mystère incarné. L’anonymat, le message politique, les dessins anti-guerre, la rue qui s’invite dans les musées. Par ailleurs, j’ai adoré son Monkey Queen, cette satire mordante où la reine d’Angleterre se retrouve affublée d’une tête de singe. C’est drôle, incisif, et ça fait réfléchir sur le pouvoir, la tradition, et ce que l’on met sur un piédestal. Mais, mon préféré reste la jeune fille au ballon peinte à Londres, dans un contraste rouge/noir magnifique ! Un jour, j’irai à Londres, uniquement pour le voir en « vrai » !

Où pourrez-vous découvrir cette exposition ?

Que vous connaissiez ou non ces deux artistes, je vous invite à découvrir l’exposition en question ! À Rome, il n’y a pas que le Colisée, la chapelle Sixtine et le Vatican, l’art contemporain s’y invite de la plus belle des manières ! Alors, prêt à plonger dans cet univers haut en couleur ? Si vous passez par Rome avant le 6 juin 2025, faites un détour par le WeGil (Largo Ascianghi, 5, 00153 Roma RM, Italie). Qui sait, peut-être que, vous aussi, vous vous laisserez happer par cette confrontation artistique unique. Mais, dites-moi, quel artiste vous intrigue le plus : l’iconique Warhol ou le mystérieux Banksy ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .