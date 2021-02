Italie : l’Etna, entré en éruption le 16 février nous offre des images magnifiques !

Depuis quelques jours, de magnifiques images circulent sur la toile ! Ces images nous viennent d’Italie et plus précisément de Sicile, où le volcan Etna est de nouveau entré en éruption… C’est l’un des volcans les plus actifs au monde…On dénombre près de 80 éruptions au cours du 20ème siècle et déjà une dizaine de recensées.

D’ailleurs l’éruption en cours a débutée en 2013, et se poursuit avec ces nouveaux jets de laves et de cendres qui donnent de somptueuses images ! La petite ville de Catane située au pied du volcan profite d’images exceptionnels, et sans aucun danger pour les habitants… En revanche, les pluies de cendres qui s’abattent sur les alentours donnent un paysage particulier… presque lunaire !

Depuis le 16 février dernier, l’Etna crache donc à nouveau ses cendres sur toute la région… Les laves projetées à plus de 500 m de hauteur sur le sommet enneigé du volcan laissent rêveurs les plus grands photographes ou chasseurs de volcans ! Les cendres, quant à elles, peuvent monter jusqu’à 5 ou 6 km de hauteur et se disperser à plusieurs dizaines de kilomètres alentour.

Aucun danger pour la population

Mis à part l’aéroport de Catane qui a dû suspendre ses vols quelques heures, cette éruption volcanique ne présente pas de danger pour la population. Cependant, le gouvernement italien, comme à chaque éruption de l’Etna, déploie les forces de l’ordre sur les chemins d’accès au volcan.

Non so chi sia l’autore della foto ma stanotte l’Etna ricordava molto scenari de Il Signore degli anelli pic.twitter.com/CGUFSVFC1I — VERSACE n'artrolitro (@mont_ale) February 21, 2021

Haut lieu touristique du monde, l’Etna attire de nombreux curieux… Les carabinieri italiens veillent donc à ce que les passionnés ne s’aventurent pas trop près du volcan, les coulées de laves incandescentes représentent un danger évidemment mortel.

Personne ne sait quand cette éruption s’arrêtera, les projections de l’Etna peuvent parfois durer des mois entiers… En attendant, les images qui nous parviennent méritent d’être vues !