En Italie, vous pouvez vous offrir une maison pour seulement 1 € !

Vous vous trompez si vous pensez que la modique somme de 1 € ne permet pas de s’acheter une maison. Une conseillère financière américaine du nom de Meredith Tabbone est l’une des rares personnes à avoir déjà pu profiter d’un tel avantage. Comme l’affirme le New York Post, elle s’est offert une propriété en Sicile, dans la ville historique de Sambuca di Sicilia, pour seulement 1 €. Il s’agit d’une maison vieille de plus de 200 ans. Celle-ci servait autrefois d’écurie et comporte même une auge.

Un domaine acheté en mai 2019

Cette chance que Meredith a eue, l’actrice et réalisatrice américaine Lorraine Bracco l’a récemment raconté dans son émission intitulée « My Big Italian Adventure ». Âgée actuellement de 41 ans, la conseillère financière désirait déjà depuis longtemps d’acheter une maison à l’extérieur des États-Unis, mais elle ne s’attendait pas à voir son rêve se réaliser de si tôt. Cerise sur le gâteau, la ville sicilienne où se trouve la vieille maison datant des années 1700 est le lieu d’origine de son père.

D’après le New York Post, Bracco a acheté la propriété en mai 2019 sans l’avoir vu. Ce n’est qu’après qu’elle s’est rendue en Sicile pour le juger de ses propres yeux. À cette époque, il y avait encore beaucoup de travail à faire étant donné que la structure était restée inoccupée pendant de nombreuses années.

Bref, lors de sa première visite, la nouvelle propriétaire avait eu devant elle une maison tombée en ruine. La conseillère financière affirme avoir dépensé 6 562 dollars en réhabilitation. Compte tenu de la beauté de l’emplacement, elle a également acheté une propriété voisine.

Un dépôt de garantie

Ayant été combinées, les deux propriétés en font désormais une. Bracco n’a pas hésité à apporter une touche personnalisée afin de les adapter à son gout. Le confort est aussi au rendez-vous, notamment parce que les planchers sont chauffants.

Photo d’illustration Simone Padovani / Shutterstock

Le domaine utilise des panneaux solaires pour avoir de l’électricité. La propriétaire estime le coût global des travaux de rénovation à plus de 100 000 dollars.

À noter que ce n’est pas la première fois qu’une maison a été adjugée 1 € en Italie. L’année dernière, dans le but de stimuler leur économie locale, des petites villes comme Ollolai, Gangi, Mussomeli et Sambuca ont mis en vente des maisons pour un peu plus d’un dollar.

Cependant, pour bénéficier de ce privilège, l’acheteur doit effectuer un dépôt de garantie remboursable de 5 907 dollars et investir au moins 17 721 dollars en travaux de réhabilitation dans un délai de trois ans.