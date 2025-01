La plus vieille maison de France à 1 000 ans et se trouve à Cluny, en Saône-et-Loire (71)

Depuis que j’ai emménagé en Saône-et-Loire, je découvre mon nouveau département et il est riche d’expériences, d’Histoire avec un grand H et de découvertes diverses. Dans cet article, Nathalie vous avait parlé de « La Maison de l’Apothicaire », l’une des plus vieilles demeures de France. Désormais située à quelques encâblures de mon domicile, j’ai décidé de la découvrir « en vrai » et par la même occasion de découvrir cette ville de Cluny. Un véritable voyage dans le temps m’attendait dans ce joyau niché en Saône-et-Loire. Entre son abbaye légendaire et son centre-ville historique, cette petite ville réussit à capturer l’âme du Moyen Âge. Embarquement immédiat pour cette petite ville provinciale à découvrir absolument lors de votre passage.

L’abbaye de Cluny : un éclat du passé

Ma visite a débuté par l’abbaye de Cluny, et comment ne pas l’apercevoir ? Fondée en 910, elle fut longtemps la plus grande église de la Chrétienté, surpassant même la basilique Saint-Pierre de Rome avant que les ravages du temps et des révolutions viennent réduire sa splendeur. En parcourant cet immense ensemble monastique, j’ai été frappée par l’énergie qui semble encore imprégner les lieux. Chaque endroit raconte une histoire dans laquelle se croisent architecture, spiritualité et vie communautaire. Pour les passionnés d’histoire, comme moi, Cluny est une invitation à explorer l’héritage des bénédictins. Classée Monument National, l’Abbaye de Cluny abrite également un autre joyau : le musée d’art et d’archéologie de Cluny. Et, certains dimanches, la visite est gratuite, ou comment se cultiver à moindre coût !

Le centre-ville historique : une promenade dans le temps

Après cette plongée spirituelle, j’ai décidé de flâner dans le centre historique de Cluny. Ici, chaque ruelle semble évoquer des scènes de la vie quotidienne au Moyen Âge. Et, que dire des maisons anciennes, comme celle qu’on appelle la « Demeure de l’Apothicaire » ? Avec ses près de 932 ans d’existence, elle est l’une des plus vieilles maisons de France. Imaginez les vies qu’elle a vues passer, les événements qu’elle a traversés. Sa façade à colombages et son charme intact en font un témoin précieux de l’histoire de Cluny. Dans cette ville, les artisans et les commerçants locaux ajoutent un charme fou à la visite hors du temps ! Grand fan de lecture, j’ai également découvert, une petite librairie (Le Jardin Secret) situé à 350 m de la Demeure de l’Apothicaire. Dans ce lieu culturel, les livres anciens côtoyaient des ouvrages modernes sur l’histoire locale.

Une nuit dans l’âme de Cluny

Pour prolonger l’évasion, j’ai choisi de passer la nuit à la « Demeure de l’Apothicaire ». Plus qu’un simple hébergement, ce lieu propose une véritable immersion dans le patrimoine local. La maison respire l’histoire et chaque détail – des poutres apparentes aux cheminées d’époque – rappelle son âge vénérable. Pourtant, elle parvient à conjuguer confort moderne et authenticité avec brio. Imaginez-vous vous réveiller avec une vue sur les toits de Cluny, en savourant un petit-déjeuner composé de produits locaux.

Cette expérience complète le tableau d’un séjour à la fois apaisant et inspirant. Si vous aussi, vous voulez plonger dans l’histoire de cette maison, les réservations sont possibles en cliquant ici. Et, vous, avez-vous déjà exploré Cluny ? Si oui, quels ont-été vos coups de cœur ? Et, sinon, qu’attendez-vous pour vous laisser séduire ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .