GreenGo, une plateforme de réservation spécialisée dans les hébergements écoresponsables

Cette année, le hasard du calendrier fera que trois lundis seront fériés au mois de mai. Ajoutons le traditionnel pont de l’Ascension qui offre généralement un long week-end de quatre jours et l’occasion de souffler un peu. Ces longs week-ends sont souvent propices à de petites parenthèses en famille ou en amoureux pour se ressourcer. La tendance actuelle étant au tourisme responsable, une nouvelle plateforme de réservation d’hébergements, GreenGo, a vu le jour en février 2021. Cette plateforme propose exclusivement des hébergements écologiques et durables. Elle se présente comme une alternative aux plateformes classiques, en misant sur le « tourisme vert ». Il s’agit d’un souhait de plus en plus fréquent lorsque l’on a besoin d’évasion. Découverte.

GreenGo, qu’est-ce que c’est ?

Aujourd’hui, le tourisme représente plus de 8 % des émissions mondiales de CO₂. La jeune pousse souhaite donc apporter une solution à ceux qui privilégient un tourisme plus responsable et plus local. Leur devise : “moins loin et mieux”, une manière de promouvoir nos belles régions françaises et de prouver qu’il n’est pas nécessaire d’aller très loin pour vivre des expériences inoubliables. GreenGo propose actuellement plus de 4 500 logements écologiques et durables partout en France. Vous y trouverez forcément votre bonheur pour un weekend et plus si affinités. C’est la première plateforme à différencier les hébergements en fonction de leur impact environnemental, et c’est plutôt une idée intelligente. Retrouvez tous les hébergements disponibles à la location sur GreenGo. Voici quelques pistes pour vos prochains week-ends écoresponsables.

Sacrée Cabane, à Sargé-Lès-Le-Mans (72)

À seulement deux heures de Paris, évadez-vous dans cette magnifique tiny house en bois, implantée au beau milieu d’un verger sarthois dans le village de Sargé-les le Mans, à 5 min de la ville du Mans. Une exploitation familiale qui dispose d’une centaine de pommiers, créée il y a 29 ans et disposant du label Agriculture Biologique. Au petit-déjeuner, du jus de pomme bio évidemment et de nombreux produits locaux, dans cette région gastronomiquement très riche. Si cet hébergement a été sélectionné par GreenGo, c’est parce qu’il est situé à proximité d’une gare, qu’il dispose d’une parfaite isolation et qu’il propose des pratiques et initiatives en faveur de la biodiversité. Les propriétaires s’engagent aussi à une politique active de réduction des déchets. Réservez votre séjour dans la Sacrée Cabane (Environ 211 € la nuit).

Le domaine de la Baleine Bleue à La Clotte (17)

À deux pas de l’océan Atlantique, les hôtes vous accueillent dans un domaine de plus de six hectares sur lequel ils ont construit deux lodges que vous n’oublierez jamais. Pendant votre séjour, vous aurez de nombreux animaux comme des ânes, des chèvres, des moutons, des lapins, des canards, des paons, des cygnes ou encore des poules à vos côtés. Vous rencontrerez également quelques oiseaux exotiques que vous pourrez observer, approcher, nourrir et caresser. L’endroit idéal pour un week-end avec des enfants évidemment. Au milieu du parc, un lac en forme de baleine géante sur lequel vous pourrez pratiquer quelques activités nautiques « écologiques ».

Pas de moteur donc, mais des canoés, des barques ou encore des paddles. Les hôtes organisent par ailleurs des ateliers gratuits autour de la permaculture. Il est aussi possible d’acheter sur place de nombreux produits locaux (glaces, bières, etc.). Le domaine coche toutes les cases d’un hébergement écologique : gare à proximité, bonne isolation du bâtiment, chauffage basse empreinte, équipements électriques basse consommation, produits d’entretien et d’hygiène écoresponsables, etc. Réservez votre séjour au Domaine de la Baleine Bleue. (Environ 87 € la nuit).

La Ty Nid de l’Ouest à Sarzeau (56)

Vous avez peut-être déjà entendu parler de la ville de Sarzeau, une ville qui a été la première à accueillir le célèbre poisson poubelle de Michel Legay ! Ancrée dans une démarche écologique, Sarzeau accueille aussi la Ty Nid de l’Ouest. C’est une ravissante tiny house qui vous séduira non seulement par son apparence, mais également par sa situation géographique. Située à 3 km golfe du Morbihan, à 4 km de la plage côte Atlantique et des commerces, elle vous offrira un séjour décoiffant en plein cœur de la presqu’île de Rhuys.

Au programme : plages, découverte de la presqu’île à vélo, visite du cairn du Petit Mont au bout du Port du Crouesty à Arzon ou de l’architecture d’un château du Moyen Âge. Ce sera évidemment l’occasion de déguster les meilleures crêpes au monde : les crêpes bretonnes évidemment ! Là encore, la tiny-house coche toutes les cases d’un séjour écoresponsable au beau milieu d’une nature sauvage, mais accueillante. Réservez votre séjour à La Ty Nid de l’Ouest. (Environ 98 € la nuit.) Vous pouvez également retrouver ici, tous les séjours écoresponsables disponibles sur tout le littoral métropolitain.