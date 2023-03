Parcel : des Tiny House à la ferme, autonomes en électricité, pour développer l’écotourisme

Que vous soyez agriculteurs ou touristes, le concept Parcel Tiny House devrait vous intéresser. Le principe de cette entreprise française est de proposer des séjours en tiny house à la ferme aux touristes. Dans la même optique, cela revient également à proposer aux agriculteurs propriétaires de terres de diversifier leurs activités. En alliant l’utile à l’agréable, Parcel Tiny House offre un complément de revenu aux agricultures d’un côté, tout en donnant aux touristes l’occasion de découvrir nos belles régions françaises, d’une autre manière. L’idée étant d’installer des tiny houses, clés en mains et prêtes à être louées sur les terrains agricoles, évitant ainsi aux agriculteurs des demandes de prêts bancaires, bien souvent refusées. L’entreprise qui a déjà installé une vingtaine de tiny houses en France vient de lever 2,3 M € de fonds et a pour ambition d’atteindre la mise en place de 100 tiny houses pour 2024. Découvrez quelques-unes de ces tiny houses à louer, en vue de vos prochaines vacances peut-être ?

Les Tiny House de Parcel, que sont-elles ?

Parcel Tiny House installe donc de petites maisons éco-construites et autonomes en électricité sur des exploitations agricoles. L’installation se fait évidemment en totale collaboration avec les exploitants qui enregistrent de nouveaux revenus grâce à ce concept. La start-up a été lancée par Géraldine Boyer en 2020, qui vient d’annoncer sa première collecte de fonds avec des partenaires comme Bpifrance, via son fonds France Investissement Tourisme 2. C’est aussi le cas du fonds régional Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement Naco ou encore Francis Nappez, cofondateur de Blablacar et actuel directeur général d’Hectar. Rappelons qu’Hectar est, à l’heure actuelle, le plus grand campus agricole fondé par Xavier Niel.

La première tiny house installée, à Saint Émilion

Cette première tiny house est celle de la fondatrice, Géraldine Boyer, et est installée au cœur du vignoble bordelais. Une occasion unique de découvrir les grands crus, les vignes et l’activité qui s’y rapporte. Dans cette tiny house, ce sera la déconnexion totale. Ici, aucun voisin pour vous déranger, ni Wi-Fi ni télé pour vous distraire, mais l’essentiel pour un week-end qui sort de l’ordinaire. La propriétaire décrit ainsi ce havre de paix. Retrouvez aussi notre article complet sur la tiny house Parcel de Saint-Émilion. Toutes les informations et réservations ici.

La Ferme de Beaulieu à Vibraye (72)

Au cœur du Perche sarthois, Cédric et Marine vous accueilleront au beau milieu d’un élevage bio de 9 000 poules. Le bien-être animal est au cœur de cet élevage et vous pourrez découvrir un parcours pédagogique installé sur les sept hectares de l’exploitation. Le couple est la 7ᵉ génération d’exploitants sur la ferme, où les traditions et les valeurs de partage sont de mise ! La Ferme de Beaulieu est un tiny house « Dog Friendly », vous pourrez donc emmener votre chien à condition qu’il aime les poules quand même ! « Préparez-vous à une micro-aventure ! Il vous faudra enfiler vos bottes pour parcourir une centaine de mètres à pied pour accéder à votre nid douillet ». Pour le reste, il faudra aller le découvrir ! Retrouvez aussi notre article complet sur la Ferme de Beaulieu. Toutes les informations et réservations ici.

Les jardins de la Thillaye à Saint-Etienne-la-Thillaye (14)

C’est à seulement deux heures de Paris, au cœur du Perche, et de ce fait, en Normandie que Jean et Joris vous accueilleront. Située à 10 minutes des planches de Deauville, l’exploitation est une ferme maraîchère, où sont cultivés de délicieux légumes bios, principalement en permaculture. Une occasion unique de découvrir ce qu’est la permaculture, et peut-être de la pratiquer à votre retour ! Retrouvez aussi notre article complet sur les Jardins de la Thillaye. Toutes les informations et réservations ici.

D’autres tiny houses à découvrir ?

Ces trois tiny houses, ne sont que des exemples parmi celles qui sont disponibles. Certaines d’entre elles, sont même Dog Friendly, vous pourrez donc être accompagné de votre chien (sous condition). Retrouvez toutes les tiny houses disponibles sur le site Parcel Tiny House.