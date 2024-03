Le constructeur Baluchon dévoile sa nouvelle et pétillante Tiny House, sobrement baptisée « Bois Perdu »

Dans les locaux de l’entreprise Baluchon, fondée en 2014, du côté de Nantes, autant dire que les temps morts ne doivent pas exister. Avec la tiny house de Laure, baptisée « Bois Perdu », ils sont à la tête d’un cheptel de près de 70 tiny houses, construites en 10 ans. 7 tiny houses par an seulement ? Cela peut sembler peu, mais le propre de Baluchon, est de personnaliser chaque tiny house, et de la construire selon les désirs du futur propriétaire. Eh, oui, chaque tiny house Baluchon est unique au monde, et celle de Laure, qui a un projet original, ne déroge pas à cette règle ! Et, comme toutes les tiny houses, celle de Laure sera considérée comme une habitation légère de loisir, et donc montée sur remorque. Embarquons pour la visite de la tiny house Bois Perdu.

Le projet de Laure, la propriétaire de la tiny house « Bois Perdu »

Le jeune femme ne souhaite pas faire de la tiny house son habitation principale dans un premier temps, mais si cela reste envisageable pour plus tard. Laure travaille dans le numérique et avait besoin d’un espace de travail plus grand, notamment pour accueillir un écran de 34 pouces ! La tiny house « Bois Perdu » est donc l’espace de travail de la propriétaire. Elle a en conséquence choisi un immense bureau en frêne pour exercer son activité professionnelle. Mais, Laure a aussi une passion plutôt envahissante : la couture ! La tiny house se transformera donc aussi en atelier créatif, grâce à une table rabattable, et à des rangements spécialement conçus pour accueillir la machine à coudre, les tissus et les multiples accessoires utiles à cette passion créative.

Un petit tour à l’intérieur ?

Puisque la tiny house de Laure est, pour le moment, son lieu de travail, elle avait besoin d’éclairage et a donc choisi de larges fenêtres, pour une impression intérieur-extérieur. De plus, elle a opté pour un toit blanc, qui limitera la chaleur excessive en été. Pour se reposer, ou parce qu’elle envisage d’en faire sa résidence principale par la suite, cette jeune femme a choisi une chambre avec un lit double à l’étage, et deux tables de nuit de part et d’autre du lit.

Pour séparer la chambre, elle a fait installer un superbe séparateur en cordage, qui sert de garde-corps entre la mezzanine et l’étage. Enfin, une petite salle de bain avec une douche de 80 × 100 cm, et des toilettes sèches, viennent clore la visite. Pour la cuisine, Laure n’en a pas l’utilité pour le moment, mais à l’avenir, un emplacement est prévu pour y installer les meubles, et les électroménagers nécessaires pour en faire sa résidence principale.

Toutes les caractéristiques de la tiny house « Bois Perdu »

Châssis : remorque Baluchon avec option peinture.

Longueur utile 6 mètres.

Ossature : épicéa classe 2.

Isolation : coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et porte : menuiseries mixtes bois/aluminium. Double vitrage.

Quincaillerie : Würth.

Pare-pluie et frein vapeur : pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable).

Équipements électroménagers : chauffe-bain gaz Saunier Duval.

Parquet / Plancher : trois plis frêne.

Couverture : bacs aluminium à joints debouts.

Bardage : bardage en red cedar avec saturateur anti-UV. Revêtement bacs aluminium à joints debouts.

Lambris : épicéa brut blanc. Trois plis peint en vert.

Aménagement : trois plis frêne.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareillage électrique : appareillage Legrand et éclairage LED.

Chauffage : poêle à bois.

Comme toutes les petites maisons construites par Baluchon, celle baptisée Bois Perdus a un petit truc en plus. Et, c'est une table rabattable cachée dans l'escalier choisi par Laure dans sa ravissante tiny house, qu'elle habitera bientôt à l'année. Plus d'informations sur le site de Baluchon.