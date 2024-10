Baluchon propose une panoplie de conseils et un kit pour autoconstruire une Tiny House

Si vous êtes parmi nos fidèles lecteurs et je vous en remercie au passage, vous entendez souvent parler de l’entreprise Baluchon. Lorsqu’elle lance un nouveau modèle de tiny house personnalisée, nous ne manquons quasiment jamais le rendez-vous, nous avons un petit faible pour cette entreprise française ! Si la construction de tiny houses est la principale activité des équipes de Baluchon, ce n’est pas la seule. En effet, ils proposent aussi quelques autres produits et services qui pourraient vous intéresser. Alors, remorque, conférence, braderie, conseils, quelles sont les autres propositions de l’entreprise basée près de Nantes (44) pour que votre future « habitation légère de loisirs » soit la plus belle ? Je vous les détaille immédiatement.

Les conférences théoriques

Ces conférences s’adressent à toutes celles et tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’autoconstruction ou découvrir l’univers des tiny houses. Baluchon vous invite à découvrir les bases essentielles pour appréhender au mieux un chantier d’autoconstruction, en s’appuyant sur leur propre expérience de constructeurs et d’auto-constructeurs. Rappelons que Laëtitia et Vincent, les fondateurs, le sont devenus grâce à une rencontre, mais aussi parce qu’ils étaient eux-mêmes autoconstructeurs de leur tiny house. Le but de ces présentations illustrées est de vous offrir les connaissances nécessaires pour éviter un maximum d’erreurs, et ainsi avancer sereinement dans votre aventure.

Que vous soyez déjà prêt à démarrer ou simplement en phase de réflexion, cette présentation vous aidera à comprendre les grandes étapes de la construction, de la conception à la finition. Par exemple, lors d’un précédent atelier chez Tiny House Baluchon, ils ont abordé la construction d’une charpente légère pour faciliter la manipulation et l’assemblage sur un terrain réduit. Pour une autre session, il s’agissait de visiter la tiny house de Bruno et Marie. Les frais de participation s’élèvent à 30 € par personne, pour apprendre sur les tiny houses, mais également pour faire de belles rencontres. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les événements passés et futurs de Tiny House Baluchon, en cliquant sur ce lien.

La p’tite braderie

Vous cherchez des solutions abordables pour équiper votre tiny house ? Baluchon met régulièrement en vente sur Le Bon Coin des produits non utilisés, issus de leurs chantiers ou de leurs partenaires. Vous pourrez y trouver une large gamme d’articles tels que de petits meubles, de la décoration, des matériaux de construction ou encore des luminaires, adaptés à tous les styles et besoins. Des annonces sont fréquemment publiées, voici quelques exemples à l’heure où j’écris ces lignes, soit le 13 octobre 2024. On peut trouver, par exemple, un sommier à latte à 20 €, un évier en résine pour 50 €, une charpente complète pour 500 € et même une chauffeuse, en don. En ce moment, Baluchon propose même une remorque d’occasion, vendue 6 436 €. L’entreprise se situant au Pallet en Loire-Atlantique, le retrait des produits se fera évidemment dans cette ville. Pour en savoir plus sur les produits d’occasion vendus par Baluchon, rendez-vous sur cette page.

Les aprèms conseils de Baluchon

L’Aprèm Conseil est une rencontre individuelle organisée à l’atelier Baluchon, spécialement conçue pour vous accompagner dans la préparation et la réalisation de votre projet de tiny house. Ce rendez-vous personnalisé vous donne les clés pour mieux comprendre et aborder chaque étape de votre construction, en vous fournissant des conseils adaptés à vos besoins spécifiques. Les après-midi débutent avec une analyse approfondie de l’architecture et de l’aménagement que vous envisagez pour votre tiny house. De plus, vos idées seront analysées par les équipes. Vos plans d’ossatures seront ensuite passés au crible, afin de savoir s’ils sont cohérents et réalisables, bien entendu. Vous repartirez également avec une évaluation chiffrée des matériaux que vous envisagez, leur durabilité, etc. Enfin, les équipes de Baluchon répondront à toutes vos questions, et vous prodigueront de précieux conseils. Pour participer aux ateliers, le tarif est de 500 € par personne, mais les participants ne tarissent pas d’éloges sur ces moments précieux. Voici quelques témoignages de clients satisfaits de ces après-midis, dédiés aux conseils judicieux des équipes de Baluchon :

Internet regorge d’infos, de tutoriels, etc.… mais on peut s’y perdre. Avoir des professionnels à qui parler, qui prennent le temps de répondre à toutes les questions de manière claire et avec expertise, c’est rassurant et permet d’éviter beaucoup d’erreurs !

Valentin

Valentin Laëtitia et Vincent nous ont grandement mis en confiance quant à notre capacité à auto construire et nous ont donné les clés nécessaires pour bien démarrer le chantier. Mathieu & Laëtitia

Leur soutien fut indispensable et c’est ce qui m’a permis d’être confiant dans mes choix. Mon projet ne cesse de prendre forme et c’est un plaisir d’avoir une équipe aussi professionnelle à l’écoute des auto-constructeurs. C

Pour en savoir plus sur ces après-midi-conseils, rendez-vous sur cette page.

Les remorques Baluchon

Pour bien commencer la construction de votre tiny house, il est essentiel de disposer d’une base solide, et cela commence par le choix de la remorque. Fabriquées par la Carrosserie Sorin, les remorques des tiny houses Baluchon sont conçues pour supporter un Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) de 3 500 kg, avec un poids à vide de 720 kg pour la version 6 mètres. Ces remorques robustes sont dotées de deux longerons de 20 cm de hauteur, qui s’étendent sur toute la longueur pour assurer une meilleure stabilité et éviter le fléchissement du châssis. Vous pouvez choisir parmi trois tailles standard : 5,5 m, 6 m ou 6,5 m, avec une version 7 m disponible sur demande.

Chaque remorque est équipée de roues de 13 pouces et de garde-boue au niveau du plateau pour simplifier la conception et la construction. Pour un maximum de protection contre la corrosion, le châssis est galvanisé à 445 °C, garantissant une durabilité à long terme. De plus, quatre attaches anti-tempête sont soudées au châssis pour renforcer la sécurité et assurer une meilleure résistance aux vents forts. La fabrication est entièrement réalisée dans un rayon de 20 km autour de l’atelier Baluchon, et il faut prévoir quatre semaines de délai pour la commande. Les prix varient en fonction de la taille : 6326 € TTC pour la version 5,5 m, 6555 € TTC pour la version 6 m et, 6785 € TTC pour la version 6,5 m. De nombreuses options additionnelles et en voici la liste complète :

Roue de secours (barre de fixation déjà incluse)

Antivol d’attelage et ses deux clés

Attache boule stabilisatrice sécurité anti-roulis et tangage

Peinture du châssis Référence RAL au choix

Porte-à-faux libérant un espace supplémentaire au-dessus de la flèche

Immatriculation + carte grise + plaque immatriculation

Plaques aluminium perforées pour sous plancher

Adaptateur prise électrique 7 vers 13 broches

Kit de calage

2 crics bouteille 2 t + 4 chandelles + vis

Vous pouvez dès à présent télécharger gratuitement la remorque 3D en format SketchUp et commencer votre conception de tiny house ! Plus d'informations : tinyhouse-baluchon.fr.