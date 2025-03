« Une conception unique », Baluchon dévoile une nouvelle Tiny House baptisée Myrna

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez que nous aimons particulièrement vous présenter les nouveautés de l’entreprise Baluchon. Cette dernière, basée à Nantes, est l’une des pionnières dans la construction de tiny houses, et propose de petites maisons en bois, personnalisées et aménagées. La dernière création de Baluchon est celle de Sophie, et a été baptisée Myrna, mais elle n’est pas tout à fait comme les autres ! En effet, la propriétaire a choisi une tiny house « hors d’eau et hors d’air », à aménager elle-même. Et, ça y est, Sophie vient enfin de recevoir les clés de sa jolie Tiny house ! Depuis plusieurs années, elle rêvait d’un petit nid douillet qui lui ressemble, à la fois fonctionnel, écologique et chaleureux. Envie de la découvrir ? Embarquement immédiat.

Une maison sur-mesure à finir soi-même : pari audacieux ou coup de génie ?

Sophie a choisi de mettre elle-même la main à la pâte. Elle a donc fait appel à Baluchon pour lui livrer sa future maison au stade « hors d’eau hors d’air », c’est-à-dire structure fermée, mais intérieur à aménager entièrement. La tiny house livrée est entièrement à son image : sobre, élégante et pleine de promesses. L’équipe Baluchon a fabriqué pour elle une ossature solide en épicéa classe 2, habillée d’un magnifique bardage en Red Cedar, protégé des UV grâce à un saturateur adapté. De belles menuiseries mixtes bois/aluminium, avec double vitrage, viennent renforcer l’isolation thermique de la maison tout en apportant une touche esthétique moderne. Bref, une belle coquille vide prête à accueillir les idées créatives de Sophie. Le chantier est loin d’être fini, mais le plus gros est fait, et elle peut désormais imaginer librement l’intérieur idéal pour profiter pleinement de sa tiny house sur mesure.

Une tiny house en autoconstruction, mais avec livraison de matériaux

Pour faciliter les choses, Baluchon ne s’est pas arrêté là : l’entreprise a également fourni à Sophie plusieurs matériaux nécessaires pour terminer le second œuvre sereinement et rapidement. Menuiseries mixtes bois/aluminium, fenêtres double vitrage, VMC double-flux Lunos, et même un extracteur d’air… Rien n’a été laissé au hasard pour lui permettre d’avancer sans perdre de temps ni multiplier les trajets en magasin de bricolage. De quoi rassurer Sophie, qui s’est lancée avec enthousiasme, bien décidée à mettre en œuvre tout son savoir-faire pour créer un cocon à son image.

Mais, me direz-vous, pourquoi se compliquer la vie et terminer soi-même sa maison alors que l’on pourrait tranquillement confier l’ensemble à des pros ? Eh bien, tout simplement pour vivre pleinement son rêve, selon Sophie. Elle souhaite concrètement participer à cette belle aventure humaine et écologique qu’est la tiny house, en créant elle-même son espace de vie idéal. Le plaisir du bricolage, la satisfaction de réaliser son intérieur avec ses propres mains, le goût de l’effort et surtout, la fierté de dire : « Ça, c’est moi qui l’ai fait ! » Voilà une aventure que beaucoup pourraient lui envier, surtout lorsqu’on voit l’enthousiasme grandissant pour l’habitat écologique et autonome.

Les caractéristiques de la tiny house Myrna

Châssis : remorque Baluchon avec option peinture. Longueur utile 6 mètres.

Ossature : épicéa classe 2.

Fenêtres et porte : menuiseries mixtes bois/aluminium. Double vitrage.

Quincaillerie : Würth.

Couverture : Bacs aluminium à joints debouts.

Bardage : bardage en red cedar avec saturateur anti-UV.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Alors finalement, seriez-vous prêt, comme Sophie, à terminer vous-même votre maison pour qu’elle corresponde parfaitement à vos envies, ou préférez-vous confier les clés à un constructeur pour une livraison clés en main ? Plus d’informations sur le site tinyhouse-baluchon.fr. Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .