La Panoplie, une solution de l’entreprise française Baluchon pour faciliter l’autoconstruction d’une Tiny House

Pour économiser du temps et de l’argent, vous êtes nombreux à imaginer l’autoconstruction d’une Tiny House. Cette technique présente en même temps des avantages et des inconvénients. D’un côté, elle offre la liberté de personnaliser sa maison et permet d’économiser de l’argent. Cependant, cela demande du temps, des compétences techniques et peut être stressant. Il est essentiel de peser attentivement ces aspects avant de se lancer dans un projet d’autoconstruction. Pour tenter de trouver le juste milieu, soit d’économiser de l’argent sans dépenser trop de temps, Baluchon, constructeur de tiny house, propose « La Panoplie ». Enfin une solution pour obtenir des matériaux de qualité et gagner du temps, tout en recevant la totalité des équipements en une seule livraison. Découverte.

« La Panoplie », qu’est-ce que c’est ?

« La Panoplie » de l’auto-constructeur est une solution complète comprenant des matériaux de qualité pour réaliser les principales étapes de la construction d’une tiny house. Il est important de noter que cette panoplie est exclusivement proposée avec la remorque Baluchon. Il est cependant essentiel de préciser que cette offre ne comprend pas de plans de montage et ne constitue pas un kit prêt à assembler. De plus, vous êtes responsable d’estimer la quantité de matériaux nécessaires et de compléter le bon de commande en conséquence.

Pour garantir la qualité, la carrosserie Sorin se charge de fabriquer votre remorque Baluchon, tandis que l’équipe Baluchon prépare soigneusement votre panoplie et la charge sur la remorque. Vous avez alors deux options : vous pouvez venir chercher l’ensemble sur place ou opter pour une livraison par transporteur directement sur votre chantier. La balle est maintenant dans votre camp. Avec « La Panoplie » de l’auto-constructeur, vous disposez de tous les éléments nécessaires pour entreprendre la construction de votre tiny house. C’est à vous de jouer pour concrétiser votre projet avec les matériaux de qualité fournis par Baluchon.

Quels sont les avantages du kit La Panoplie ?

« La Panoplie » de Baluchon revêt quelques avantages. Ainsi, vous avez l’opportunité d’avoir le choix parmi une trentaine de références de produits. Vous pouvez être sûr d’utiliser des matériaux de qualité pour construire votre maison, les mêmes que ceux sélectionnés par Baluchon pour ses propres constructions. De plus, vous obtiendrez des recommandations de quantité pour chaque matériau, vous évitant ainsi des erreurs coûteuses. Vous n’aurez plus à vous soucier des livraisons onéreuses ni des locations de véhicules pour le retrait des matériaux volumineux, car Baluchon s’occupe de tout. Vous recevrez des sections de bois dont la qualité a été vérifiée par Baluchon dès leur réception, vous assurant ainsi des matériaux fiables. En optant pour La Panoplie, vous gagnerez du temps et de l’énergie pour votre construction, tout simplement. Plus d’informations : tinyhouse-baluchon.fr

Qui sont les petites mains qui préparent votre panoplie ?

Laëtitia, Designer Produit & Espace de formation, travaille en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et établir la liste des éléments nécessaires pour leur projet de tiny house. Ainsi, elle donne vie à leurs idées en créant des maquettes 3D illustrant l’architecture et l’aménagement de chaque maison.

Vincent, spécialiste de l’éco-construction et passionné par le bois, apporte son expertise dans le choix des matériaux pour les tiny houses. Il joue un rôle essentiel dans la conception technique des maisons et contribue également en tant que photographe de l’équipe.

Charles, charpentier chevronné, apporte son expertise à la construction de tiny houses chez Baluchon. Son expérience lui permet de réaliser des maisons en ossature bois de haute qualité, même avec des architectures complexes.

Tanguy, charpentier et ébéniste, contribue de manière précieuse aux premières étapes de construction des tiny houses chez Baluchon. Sa minutie et son souci du détail sont essentiels pour l’ossature, le bardage bois et la pose du parquet massif.

Virginie, assistante polyvalente chez Baluchon, apporte un soutien administratif précieux à l’équipe. Elle est votre première interlocutrice lorsque vous avez des questions sur les tiny houses.

Benjamin, menuisier et musicien, fabrique les meubles des tiny houses chez Baluchon. Comme luthier amateur, il a déjà créé plusieurs guitares, témoignant de sa passion pour le bois massif.

Lise, apprentie menuisière chez Baluchon, développe ses compétences pratiques en travaillant aux côtés de Benjamin et Christophe. Son intérêt pour le bois s’est épanoui au fil de ses études et elle poursuit maintenant sa formation en menuiserie.

Christophe, menuisier et photographe, contribue à la fabrication des meubles sur mesure des tiny houses chez Baluchon. Passionné d’apiculture et autodidacte, il est toujours en quête de nouvelles connaissances.

Apex, le berger australien, est un membre joyeux de l’équipe Baluchon, répandant réconfort avec des câlins et des pirouettes, tout en gardant un œil espiègle sur les bouts de bois précieux.