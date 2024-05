Pego, une mini Tiny House en bois équipée de panneaux solaires pour vivre « hors réseau »

Depuis 20 ans, les petites maisons appelées tiny house connaissent un engouement interplanétaire ! Nées aux États-Unis en 2005, où elles avaient été construites en urgence pour mettre à l’abri les victimes de l’Ouragan Katrina, elles ont grandement évolué. D’un logement d’urgence fabriqué en bois, en quelques heures seulement, elles sont devenues de luxueuses petites maisons. Dans le monde entier, les fabricants se plient en quatre pour trouver « LA » tiny house qui sortira de l’ordinaire. Le fabricant portugais Madeiguincho nous présente son nouveau modèle : le Pego, un petit espace prêt à vous faire découvrir la vie hors réseau. Présentation.

Minimaliste, mais autonome en énergie

En apparence, la tiny house Pego paraît assez ordinaire, elle est en bois, de petite taille avec moins de 5 m de longueur. Le minimalisme est peut-être le terme adéquat pour la décrire. Cependant, elle cache sur son toit, des panneaux solaires qui rendent la vie hors réseau possible. Elle est construite sur une remorque à double essieu et toute de bois revêtu. Le bois étant la spécialité de Madeiguincho, comme pour la tiny house Cargo, que je vous présentais dans cet article. Hormis ses panneaux solaires qui la rendent autonome, elle dispose aussi d’un branchement pour être reliée à un camping-car. Pratique pour s’arrêter où bon vous semble, et ne manquer de rien.

Petite, mais bien équipée

On entre dans la maison par des portes vitrées à double vitrage, conçues pour une excellente isolation thermique et acoustique. En entrant, vous êtes accueilli par un espace ouvert combinant le salon et la cuisine, créant une ambiance conviviale et fonctionnelle. Cet espace est dominé par un immense canapé en forme de L, qui non seulement invite à la détente, mais offre également un espace de rangement intégré, idéal pour optimiser l’organisation de votre intérieur. La cuisine est petite, mais parfaitement équipée avec un évier, des armoires de rangement, une table de cuisson électrique et d’astucieux rangements pour les ustensiles, etc. La chaleur est apportée par un minuscule poêle à bois que l’on utilise aussi pour le camping en tente.

Une chambre en mezzanine

Le rez-de-chaussée de la tiny house Pego est conçu de manière ingénieuse pour maximiser l’espace et le confort. Il comprend une salle de bain complète équipée d’une douche moderne, d’un lavabo élégant et de toilettes compactes. Ce qui rend cette salle de bain particulièrement unique, c’est la présence d’une porte secondaire qui mène directement à l’extérieur, proposant un accès direct à l’extérieur. Le pied pour profiter de la chaleur du soleil en sortant de la douche, enroulé dans une serviette de bain !

Côté chambre, la tiny house dispose d’un espace nuit unique, accessible par une échelle fixe en bois, ajoutant un charme rustique et authentique à l’ensemble. Cette chambre est aménagée dans un style loft typique des petites maisons, avec un plafond bas dans laquelle l’espace est judicieusement utilisé pour accueillir confortablement un lit double. Pour en savoir plus et découvrir les autres modèles créés par le fabricant, rendez-vous sur madeiguincho.pt. Seriez-vous prêts à faire le tour du monde à bord de cette tiny house ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .