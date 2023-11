Tiny house Sakura, une charmante maison sur roues dotée d’une charpente en double pente signée Baluchon

Mobiles, écologiques et durables, les premières tiny houses ont vu le jour vers le début des années 2000, grâce à la Small House Society. Créée par Jay Shafer, Shay Salomon, Nigel Valdez et Gregory Johnson, cette société a commencé à construire de petites maisons en bois sur roues à partir de 2002. Les tiny houses ont su, au fil des années, se faire une place dans le cœur de nombreux particuliers désireux de trouver une alternative plus écologique et plus innovante aux habitations traditionnelles. Actuellement, le concept de maison en bois sur roues séduit un nombre grandissant de Français et quelques entreprises se sont spécialisées dans la construction de ce type de logement, dont Baluchon. Parmi les créations les plus notables de cette entreprise, on peut citer la Tiny House Sakura.

Une petite maison sur roues pensée pour offrir un maximum de confort à ses occupants

La Tiny house Sakura est une maison en bois sur mesure, conçue pour Laura. Elle se démarque par sa charpente en double pente, ainsi que son chien-assis qui, outre le côté esthétique, a été pensé pour offrir davantage d’espace au niveau de la mezzanine faisant office de chambre à coucher. Toujours à l’étage, une fenêtre de toit a été installée pour optimiser la luminosité d’un espace dédié à la lecture, mais également pour profiter pleinement des nuits étoilées, depuis l’intérieur du logement.

Par ailleurs, cette charmante maison sur roues est munie d’un bardage en cèdre rouge, procurant un magnifique aspect de chalet de montagne, et est dotée partiellement d’un revêtement en aluminium. Contrairement à la majorité des maisons sur roues de Baluchon, la Tiny house Sakura a été uniquement construite hors d’air et hors d’eau. En d’autres termes, l’entreprise n’a pas été sollicitée dans la réalisation du second œuvre ni l’aménagement de la maison. Elle est uniquement intervenue dans le gros œuvre et l’extérieur du logement. Cette tiny house a été construite en région parisienne avant de rejoindre le territoire rhônalpin.

Des matériaux choisis méticuleusement

Les matériaux utilisés dans la construction de la Tiny house Sakura ont été choisis méticuleusement pour garantir son côté durable et un design unique. À l’instar du revêtement de certaines parties de ses façades, la toiture de cette maison a été conçue en bac aluminium. Ses fenêtres et ses portes, quant à elles, sont en bois et en aluminium. Elles sont équipées de doubles vitrages pour optimiser l’isolation de la maison et son confort thermique, durant l’hiver. Concernant l’ossature, Baluchon a opté pour de l’épicéa, traité classe 2, un matériau naturellement isolant qui possède une excellente tenue, ainsi qu’une excellente résistance face aux attaques extérieures.

Baluchon, un spécialiste des tiny houses

Depuis sa création en 2015, Baluchon a réalisé une soixantaine de projets de construction de tiny houses. Chaque maison arbore une architecture unique et est conçue pour répondre parfaitement aux besoins et aux préférences des maîtres d’ouvrage, mais aussi aux exigences en matière de protection de l’environnement. À noter que l’entreprise Baluchon a été créée par deux passionnés d’écoconstruction, Laëtitia et Vincent. Laëtitia est chargée de l’établissement des cahiers des charges des clients et de la réalisation des maquettes 3D, tandis que Vincent choisit les matériaux et réalise la conception technique des tiny houses.

Hormis ses deux cofondateurs, l’entreprise dispose d’une équipe composée d’une dizaine de spécialistes intervenant dans différents domaines tels que la menuiserie ou la charpenterie. Plus d’informations : tinyhouse-baluchon.fr. Que pensez-vous de cette Tiny House ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .