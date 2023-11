Isolation : des fenêtres au « quadruple vitrage » pour construire des maisons passives ?

Les propriétaires de maisons passives optent, le plus souvent, pour du double, voire du triple vitrage, qui procure de nombreux avantages (et inconvénients) que nous vous détaillerons en fin d’article. Mais quel type de fenêtre choisir pour obtenir une isolation parfaite, une entrée de lumière naturelle et permettent de ne pas, ou peu, utiliser le chauffage ? Il existe quelques entreprises qui proposent des fenêtres quadrivitrage comme Fermedimo, Oknoplast ou encore FAKRO, l’un des principaux fabricants de fenêtres de toit. FAKRO propose des solutions avancées, avec un gros plan particulier sur les fenêtres rotatives conçues pour les maisons passives. Ces fenêtres révolutionnaires intègrent un vitrage super isolant et une menuiserie en bois épaisse, assurant une isolation thermique et une étanchéité à l’air intéressantes. Découverte.

Focus sur la fenêtre quadruple vitrage FAKRO

FAKRO se distingue comme l’un des deux principaux fabricants de fenêtres pour toits plats en France. Et cette renommée repose son concept de fenêtres rotatives spécialement conçues pour les maisons passives. Pour répondre aux besoins de ces toits un peu spéciaux, elles se dotent d’un vitrage super isolant et d’une menuiserie en bois plus épaisse axée sur une isolation thermique et une étanchéité à l’air. Dans les faits, l’axe de rotation positionné à mi-hauteur facilite l’accès aux bords, même pour les personnes de grande taille. De plus, le mécanisme d’ouverture basculante à 180° facilite le nettoyage.

Quelles conditions pour atteindre des valeurs thermiques maximales ?

Pour atteindre une valeur thermique remarquable de 0,58 W/m²K, la fenêtre FTT U8 Thermo se combine avec le raccord EHV-AT Thermo (ou ELV-T Thermo pour des ardoises), la collerette de sous-toiture XDP et le col pare-vapeur XDS. Quant à ses caractéristiques techniques, elles sont nombreuses :

Quadruple vitrage passif U8.

Haute qualité du bois de pin lamellé-collé.

Imprégnation sous vide.

Finition bois naturel.

Système topSafe anti-effraction.

Large gamme d’accessoires adaptés.

Montage flexible de 15 à 70°.

Garantie de 10 ans.

Quels sont les avantages (et inconvénients) des fenêtres quadrivitrage ?

Prenons l’exemple de la fenêtre de type F dotée d’un quadruple vitrage DU8, procurant un coefficient de transmission thermique Uw=0,64 W/m²K, idéal pour les bâtiments passifs et à basse énergie. Ces fenêtres assurent autant votre sécurité avec une norme de 2ᵉ classe européenne anti-effraction RC 2 et celle pour les chocs SB1200. De plus, ces fenêtres fournissent une abondance de lumière naturelle grâce à leurs formes spécialement conçues, proposant une surface vitrée jusqu’à 16 % plus grande que les solutions concurrentes. Enfin, les accessoires tels que les stores et la commande à distance via le système Z-Wave sans fil sont un plus à la fonctionnalité et à l’esthétique des fenêtres.

Attention toutefois, le quadruple vitrage ne convient pas à toutes les situations, elles représenteraient « une trop grosse charge pour certains dormants » explique un expert d’OUEST FACADES. Un autre spécialiste explique que « les triples vitrages sont déjà moins performants que les doubles vitrages sur le plan phonique (surtout lorsque les fréquences de résonance sont identiques) ».

Vous l’aurez compris, prenez conseil auprès d’un professionnel avant de faire un choix. D’autant plus qu’il existe peu de marques proposant des fenêtres à quadruple vitrage. On peut néanmoins en citer quelques-unes comme fakro.fr, que nous venons de vous présenter, mais également fermedimo.com ou encore oknoplast.fr. Que pensez-vous des fenêtres quadrivitrages ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .