Sans chauffage, cette maison reste à 23 °C grâce à la chaleur corporelle de ses habitants

Que diriez-vous d’une maison sans factures de chauffage ? J’imagine que vous signeriez immédiatement le compromis de vente ! Dans le jargon de l’habitat, on appelle ce type de maison, une maison passive, qui désigne un bâtiment dont la consommation énergétique au mètre carré est très basse, voire nulle ou positive. Eh bien, cette maison existe et elle se trouve à Pont-de-Barret, dans la Drôme, une région fortement ensoleillée, il faut le reconnaître. En effet, dans ce beau département de Provence, Olivier Sidler, ingénieur à la retraite, repousse les limites de l’habitat durable avec sa maison révolutionnaire. Sans chauffage, elle maintient une douce température de 23 °C, même sous un froid mordant. Comment fait-elle ? Suivez-moi, on pousse la porte !

Un cocon ultra-isolant : la magie des matériaux

Le secret de cette maison, c’est son isolation digne d’une forteresse, vous l’imaginez bien ! Et, le propriétaire n’a pas lésiné sur les moyens… Avec des murs épais de plus de 50 cm composés d’un mélange surprenant de paille de riz et de Biofib (coton, lin, chanvre), le froid reste dehors et la chaleur, bien au chaud. Sous leurs pieds, une dalle en béton repose sur 25 cm de polystyrène, bloquant toute perte thermique. Et pour couronner le tout, des fenêtres à triple vitrage captent chaque rayon du soleil, chauffant naturellement l’intérieur. L’astuce ? Une orientation millimétrée des baies vitrées pour profiter de l’énergie solaire en hiver tout en restant au frais l’été. Astucieux, non ?

Une chaleur 100 % naturelle et bien recyclée

Vous vous demandez d’où vient la chaleur si aucun chauffage n’est installé ? Alors, en réalité, elle est partout ! Les habitants eux-mêmes, avec leurs 80 watts corporels, et les appareils électroménagers, deviennent des sources d’énergie. Cette chaleur, loin d’être gaspillée, circule dans toute la maison grâce à une ventilation double-flux qui récupère et redistribue l’air chaud. Cerise sur le gâteau, sous le plancher des chambres, des briques en terre crue stockent la chaleur pour la restituer doucement quand la température baisse. Tout est conçu, pensé et réalisé pour que les factures d’énergie soient inexistantes, ou quasiment.

L’énergie positive : produire plus que consommer

Cette maison ne se contente pas de rester chaude : elle est aussi une petite centrale énergétique. Sur le toit, 45 m² de panneaux solaires produisent deux fois plus d’électricité que nécessaire. Et cette abondance rapporte : environ 2 300 € par an en revendant l’excédent au réseau. Côté eau chaude, là encore, c’est futé : des chauffe-eau connectés aux panneaux solaires fonctionnent uniquement pendant les heures ensoleillées, et un système récupère la chaleur des eaux usées pour réduire la consommation. Une maison autonome, écologique et rentable… que demander de plus ?

Cette prouesse, conçue par Olivier Sidler, prouve que le confort durable n'est pas réservé aux privilégiés : avec un coût comparable à celui des logements sociaux, elle ouvre la voie à un habitat plus vert et plus accessible.