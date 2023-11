L’entreprise SFBTP dévoile une maison à deux niveaux fabriquée avec 500 briques en terre crue

Et si la terre crue devenait une nouvelle norme en matière de construction ? Cette hypothèse, l’entreprise SFBTP, spécialisée dans la construction en terre crue, et surtout son dirigeant, Sofiane Fakri, y croient dur comme « terre » ! En effet, grâce à des Briques de Terre Compressée (BTC), avec son équipe, il vient d’achever la construction d’une maison de deux étages s’étendant sur 250 m². Ce projet révolutionnaire et novateur, dévoilé par lemoniteur.fr, vient redéfinir les standards de la construction et de la maçonnerie traditionnelles. Découvrez cette étonnante maison, mais également les briques BTC conçues par l’entreprise Briques Technic Concept. Visite de chantier.

Le chantier des Pyrénées

Sofiane Fakri, dirigeant de l’entreprise SFBTP spécialisée dans la construction en terre crue, souligne d’abord l’avantage considérable de ce produit en termes de rendement quotidien, surpassant largement celui des briques classiques. Le processus de construction, mené avec une grue électrique de 21 m et une pince spécialement conçue, a permis la mise en place de 500 blocs sans compromettre la qualité ni la sécurité. Chaque brique, minutieusement numérotée en usine, a suivi un calepinage rigoureux sur le chantier, assurant le respect des règles de construction. Le soubassement de la maison, construit sur un terrain partiellement décaissé, repose sur quatre niveaux de parpaings, puis des coffrages en bois ont été utilisés pour façonner des talonnettes en béton. L’avancement du chantier, avec une moyenne de deux rangées de blocs par jour, a permis d’achever la structure en terre crue en quinze jours, seulement.

La brique en terre crue BTC, qu’est-ce que c’est ?

La brique de terre crue compressée, également connue sous le nom de « BTC », tire son origine de l’utilisation de terre provenant d’excavation ou du recyclage, ce qui en fait un nouveau matériau avec un très faible impact environnemental. Les principales caractéristiques de cette brique sont sa capacité à être un isolant thermique à R : 0,2, ainsi que sa fonction de régulateur hygrométrique et d’isolant phonique. De plus, elle affiche une classe MO en matière de résistance au feu. La terre, provenant du sol, est une ressource abondante et non polluante. Utilisée sous sa forme brute, elle donne naissance à des briques durables tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre.

Quels sont les bienfaits de la brique en terre crue sur la santé ?

Comme nous vous l’avons dit, son premier bienfait est peut-être pour la nature, puisqu’elle a un très faible impact carbone. La terre crue des briques BTC revêt de nombreux avantages sur la santé humaine. Tout d’abord, étant un matériau naturel, elle est non toxique et évite les risques d’allergies. De plus, la terre crue peut soigner les affections de la peau et détruire les bactéries et acariens qui s’immisceraient dans votre intérieur. Concernant la « santé de votre maison », la terre crue garantit une protection efficace contre diverses pollutions chimiques et électromagnétiques, sources de ce que l’on appelle communément les « maladies de l’habitat”.

De plus, ce matériau nécessite très peu d’entretien et aucun ajout de peinture ni de vernis. Enfin, il maintient un niveau d’hygrométrie constant, prévenant ainsi les phénomènes de condensation qui peuvent engendrer de l’humidité et des traces de moisissures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du constructeur briquestechnicconcept.fr. Et si vous souhaitez une construction semblable, vous pouvez contacter l’entreprise SFBTP Brique Terre Pierre. Que pensez-vous de ce matériau innovant et naturel ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .