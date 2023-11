Les peintures isolantes sont-elles réellement efficaces ? Un ingénieur de l’ADEME démêle le vrai du faux

Nous vous présentons souvent des solutions pour améliorer l’isolation de votre logement… Cependant, malgré les nombreux produits qui s’offrent à nous, aucun ne peut prétendre à remplacer une rénovation énergétique complète réalisée par des professionnels. Parmi ces nouveaux produits isolants thermiques, les peintures inspirées des techniques de la NASA ont le vent en poupe ! Les avis sont partagés sur ces peintures, mais comme tout produit isolant, elles ne sont pas des baguettes magiques qui feront passer votre DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) de G (la plus basse) à A (la plus haute). Un petit décryptage et une mise au point s’imposent !

Une peinture thermo-isolante, qu’est-ce que c’est ?

Les peintures thermo-isolantes sont généralement fabriquées à partir de résines et de différents composants céramiques. Elles viennent se poser sur un mur existant et ajoutent donc une couche isolante supplémentaire. Ces peintures s’inspirent bien des techniques utilisées par la NASA explique Étienne Marx, ingénieur au service bâtiment de l’ADEME, dans les colonnes de Ouest France. Cependant, il y a une différence entre s’inspirer des techniques et utiliser les techniques de l’agence spatiale américaine. Pour l’expert énergéticien, les peintures thermo-isolantes étaient, au départ, prévues pour des pièces métalliques, et non pour des murs, les technologies utilisées pour les produire sont donc différentes. Ce que confirment les fabricants de ces peintures vendues pour isoler vos murs en un coup de pinceau !

Alors, est-ce vraiment efficace, la peinture thermo-isolante ?

Là encore, les avis divergent, et les fabricants eux-mêmes n’accordent pas leurs violons. La marque Theotherm affirme que la peinture peut vous faire gagner jusqu’à 4 °C dans vos intérieurs. De son côté, la marque Korund assure des « performances thermiques exceptionnelles » en précisant toutefois qu’il s’agit d’un enduit pour le mur. Ce qui sous-entend donc que cet enduit doit être ensuite recouvert. La peinture emprisonne de minuscules particules d’air, réduisant ainsi considérablement la conductivité thermique.

La chaleur résiduelle n’est pas transférée au substrat, explique Hugo Robardey, directeur général de Theolaur Peintures, qui produit Theotherm. En d’autres termes, la peinture thermo-isolante peut vous faire gagner quelques degrés, car les composants en céramique renvoient une partie de la chaleur. Ce qui n’est pas le cas pour une peinture classique évidemment. Pour le directeur général, la peinture thermo-isolante évite la sensation de « murs froids » nous incitant parfois à augmenter le chauffage, mais elle n’est pas comparable à une rénovation énergétique. Il la compare à une « couverture de survie » pour les murs.

Du côté de l’ADEME, qu’en pense-t-on ?

Il est important de prêter attention au choix du vocabulaire. Un isolant est un produit réglementé, conforme à des normes spécifiques. Les peintures en question ne satisfont pas à ces critères, alerte Étienne Marx. La peinture isolante thermique serait donc un produit innovant qui peut vous permettre de réduire quelque peu votre facture. Cependant, il ne faut pas vous attendre de pouvoir couper votre chauffage l’hiver, même si vous rénoviez la totalité de vos murs avec cette peinture ! L’expert de l’ADEME souligne tout de même que cette peinture peut apporter une isolation utile, mais relative, notamment lorsque la rénovation thermique est impossible.

Ce peut être le cas dans un appartement en location ou en copropriété, par exemple. Libre à vous, donc, d’investir ou non dans des peintures thermo-isolantes. Au pire, si cela ne fait pas chuter votre DPE, ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Un ou deux degrés de gagnés, c’est de l’argent économisé, non ? Que pensez-vous des peintures thermo-isolantes ? Le Youtubeur Docteur Peinture a, quant à lui, un avis un peu plus tranché (vidéo ci-dessous). Avez-vous déjà repeint l’une de vos pièces avec ces peintures ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .