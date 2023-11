L’isolant et amplificateur de chauffage thermique à bulles Vounot est facile à installer et à moins de 35 €

Contrairement aux idées reçues, il n’est pas toujours indispensable de prévoir un budget conséquent pour renforcer l’isolation de votre maison et vous protéger du froid, à l’approche de l’hiver. Facile à installer et performant, l’isolant thermique à bulles VOUNOT peut être placé au niveau de votre radiateur, de vos fenêtres ou de vos portes. Ce réflecteur de radiateur permet une diffusion optimale de la chaleur et une isolation efficace contre le froid. Il est actuellement à moins de 35 € sur Cdiscount au lieu de 45,99 €. À ce prix-là, vous auriez tort de vous en priver !

Un accessoire permettant de réfléchir efficacement la chaleur diffusée par les appareils de chauffage

L’isolant thermique à bulles VOUNOT est un film recouvert d’une fine couche d’aluminium sur ses deux faces. Grâce à son pouvoir réfléchissant, il permet de créer une barrière thermique pouvant refléter, jusqu’à 96 %, la chaleur émise par votre système de chauffage et limiter les déperditions thermiques dans votre logement. En d’autres termes, ce produit est une excellente solution pour améliorer le confort thermique de votre habitation et faire des économies non négligeables sur vos factures d’énergie.

Outre son efficacité en termes d’isolation, il diminue les risques de condensation interne et empêche l’apparition de moisissures, qui peuvent avoir de mauvaises répercussions sur vos murs et sur la santé de tous les occupants. Récemment, Cdiscount a procédé à une baisse significative de l’isolant thermique à bulles VOUNOT. Un rouleau de 0,6 × 10 m est actuellement à moins de 35 € sur Cdiscount (au lieu de 45,99 €). Cet isolant vous permet de recouvrir d’importantes surfaces et d’optimiser efficacement l’isolation de votre maison à moindre coût.

Un accessoire facile à installer et adapté à toutes les saisons

Que vous prévoyiez de poser l’isolant thermique à bulles VOUNOT sur vos portes, vos fenêtres ou votre toit, il n’est pas toujours indispensable de faire appel à un professionnel. En effet, contrairement à d’autres matériaux tels que la laine de roche ou la ouate de cellulose, ce produit est léger, souple, facile à découper et ne nécessite aucun matériel spécifique pour sa mise en œuvre.

Pour information, l’isolant à bulles VOUNOT n’est pas essentiellement destiné à optimiser le confort thermique de votre logement durant l’hiver. Il est également capable de refléter la chaleur extérieure durant l’été. Il vous permet donc de maintenir une certaine fraîcheur dans votre habitation, de limiter l’utilisation d’appareils tels qu’un dispositif de climatisation ou un ventilateur, ainsi que de réaliser des économies d’énergie intéressantes.

Film réfléchissant pour radiateur : une alternative à l’isolant thermique à bulles VOUNOT

Dans le cas où vous souhaitez essentiellement optimiser les performances de votre radiateur, vous pouvez investir dans un simple film réfléchissant dédié à ce type d’appareil de chauffage. À l’instar de l’isolant thermique à bulles VOUNOT, le film réfléchissant pour radiateur est recouvert d’une couche d’aluminium et a pour rôle de refléter la chaleur émise par votre dispositif de chauffage. Il réduit les déperditions thermiques, pouvant aller jusqu’à 95 %, à l’arrière de votre radiateur, chauffe plus rapidement l’intérieur votre logement et limite la durée d’utilisation de votre appareil.

Le film peut être installé au niveau du mur situé à l’arrière du radiateur ou directement sur celui-ci, grâce à des aimants. Les prix peuvent aller de 10 € (pour un rouleau de 7,5 m de longueur) à 25 € le mètre, en fonction du rendement du produit. Que pensez-vous de ce bon plan ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

