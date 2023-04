Radiateur électrique connecté : la nouvelle tendance pour votre confort

Avez-vous déjà rêvé d’un mode de chauffage pas trop compliqué à paramétrer, conforme à vos besoins et s’adaptant principalement à vos envies, à votre mode de vie ou encore à son environnement ? Pour cela, vous n’avez pas besoin de magie, mais plutôt d’un radiateur électrique connecté. Ça tombe bien, c’est la nouvelle tendance pour les années à venir. Si vous êtes à la recherche d’une solution simple à mettre en œuvre pour améliorer le confort à la maison (rassurez-vous, ça fonctionne aussi pour les appartements) sans gaspiller l’énergie, alors le radiateur électrique connecté est fait pour vous !

La maison connectée, une tendance bien réelle

Avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons un peu de recul. Notre approche à la maison a été fondamentalement bouleversée ces dernières années. L’épidémie de COVID ou encore la crise énergétique ne sont pas étrangères à cela. Aujourd’hui, la plupart des Français souhaitent pouvoir profiter pleinement de leur habitat, en étant dans un environnement confortable et convivial, sans pour autant que cela se transforme en un gouffre énergétique, à la fois pour préserver notre portefeuille, mais aussi pour préserver la planète. Un souhait plutôt simple et d’actualité, mais l’offre relative aux appareils domestiques, généralement, n’était pas ou peu adaptée, jusque-là. Les choses évoluent et assez rapidement. Store, volet roulant, portail et chauffage évidemment peuvent désormais se contrôler à distance. C’est sur ce dernier point que nous allons nous étaler.

Il y a radiateur connecté et radiateur connectable

Attention à la nuance ! Un radiateur connecté intègre directement une solution permettant de communiquer avec un thermostat connecté, sans ajout de module complémentaire. Il est naturellement intelligent. Un radiateur connectable désigne plutôt les anciennes générations de radiateurs. Ce dernier requiert qu’on y plugge un module complémentaire (ça fonctionne aussi avec le fil pilote) faisant office de passerelle avec un thermostat connecté. Il nous paraît important de mentionner cette distinction, car bon nombre de personnes sont induites en erreur au moment de choisir leur appareil.

Les avantages du radiateur électrique connecté

Le radiateur électrique connecté est une solution pratique et astucieuse pour régler la température de son logement à distance. Il présente tous les avantages dont on peut rêver : gestion parfaite de la consommation d’énergie, gestion possible à distance depuis un Smartphone ou une tablette et adaptation automatique à votre rythme de vie. Notons qu’il existe des marques ou des modèles qui effectuent cette dernière fonction de manière entièrement autonome. Cette technologie innovante est en train de révolutionner le chauffage. Sa gestion est maintenant beaucoup plus efficiente. Rentrons un peu plus dans le détail des différents avantages.

Gestion parfaite de la consommation d’énergie

Les radiateurs électriques connectés sont conçus pour optimiser la consommation d’énergie. Ils offrent ainsi des économies d’énergie non-négligeables grâce à l’adaptation intelligente aux conditions extérieures et intérieures.

Leur système permet de moduler la puissance du chauffage en fonction des besoins, en fonction de votre présence ou non dans le logement ou tout simplement en pilotant pièce par pièce les niveaux de température. Tout cela se traduit par un meilleur confort à la maison, une meilleure efficacité et une réduction des coûts d’utilisation du chauffage.

Adaptation automatique à votre rythme de vie

Vous n’avez pas toujours le temps de programmer votre chauffage ? Vous avez ouvert la fenêtre et oublié d’éteindre le chauffage ? Pas de problème ! Les radiateurs connectés sont munis d’un capteur qui analyse les mouvements dans la pièce, pour adapter au mieux la chaleur. Votre logement est alors chauffé uniquement quand cela est nécessaire, sans gaspiller inutilement d’énergie. La gestion de la chaleur est alors optimale.

Réglage à distance via Smartphone ou tablette

Grâce à l’application dédiée, il devient possible de gérer entièrement sa température depuis n’importe quel endroit, que ce soit de chez vous ou de votre lieu de vacances !

Un changement de programme et vous n’êtes pas à la maison pendant quelques jours ? Via l’application dédiée, pilotez à distance vos radiateurs, en les passant en mode éco ou hors gel. Et si vous changez d’avis, vous pouvez rallumer à distance les radiateurs pour que la température soit agréable à votre arrivée. Pratique n’est-ce pas ?

Cela fonctionne aussi au quotidien. Les radiateurs électriques connectés vous offrent beaucoup plus de liberté concernant la programmation des périodes de chauffe. Vous n’êtes pas limité à 2 ni à 3 programmes pré-installés sur l’appareil. Ainsi, avec ce système, vous pourrez adapter parfaitement vos périodes de chauffe à votre emploi du temps (même si celui-ci est fractionné).

Les différents types de radiateurs électriques connectés

Les fabricants proposent aujourd’hui plusieurs modèles différents avec des caractéristiques ou des technologies adaptées à chaque type d’habitation. Il existe notamment des modèles à inertie sèche ou douce (fluide), avec une connectivité intelligente et des fonctionnalités telles que la détection de présence ou l’ouverture/fermeture automatique des fenêtres. Qu’il soit vertical ou horizontal, en céramique, en fonte ou en pierre naturelle, quasiment toutes les technologies sont concernées par cette avancée.

Les marques proposant des radiateurs électriques connectés et leur prix

Toutes les marques proposent maintenant des radiateurs électriques connectés. Aujourd’hui, les plus en avance sur le sujet, notamment au regard du nombre de modèles proposés dans les catalogues, sont Intuis (avec les modèles Muller Intuitiv), Thermor (avec CozyTouch) ou encore Atlantic (aussi avec CozyTouch).

Pour ce qui est des prix, qui mieux qu’un acteur de terrain pour nous donner une idée sur ces tendances ? Nous avons interrogé Nicolas L., responsable du département chauffage chez Bricozor , pour nous éclairer sur le sujet. Voici ce qu’il nous dit :

“Les prix des radiateurs électriques connectés sont mécaniquement plus importants que les anciennes générations, et ce pour plusieurs raisons. D’un point de vue technologique, ces radiateurs représentent ce qui se fait de mieux en termes de gestion de la chaleur et de la performance, grâce aux composants électroniques qui permettent de les rendre intelligents. Il s’agit là d’un équipement de pointe, et comme toute nouvelle technologie, son prix est assez important au moment de l’innovation et de son lancement. C’est une fois que cette technologie se sera démocratisée, que les industriels pourront réaliser des économies d’échelle et ainsi répercuter à la baisse le coût de cette technologie sur les radiateurs. Il faut aussi noter que ces radiateurs, pour la plupart des marques, ne sont pas connectés à une solution maison, mais à des applications tierces (Muller Intuitiv by Netatmo, CozyTouch ou encore Somfy). Il existe très probablement des coûts inhérents à ces applications qui sont répercutés sur les prix de vente des radiateurs. Enfin, généralement ce type de technologie est souvent associé à un système efficient en termes de stockage et de diffusion de la chaleur, je pense ici aux radiateurs à inertie. Ces modèles sont donc dès le départ un peu plus cher que les modèles à rayonnement par exemple. En fonction de la technologie choisie, c’est-à-dire à inertie fluide, en corps de chauffe aluminium ou bien en pierre naturelle, les prix peuvent facilement aller du simple au double selon les modèles. Pour donner une idée générale concernant la tarification, on constate que le prix moyen est aux alentour de 600 € par appareil, avec un écart allant de 400 à plus de 1 000 €. Bien entendu, ces prix peuvent fortement varier en fonction de la puissance, de la taille ou encore de la marque, mais cela donne une idée de prix.”

Attention toutefois à ne se fier que sur le prix du produit lors de votre choix, notamment lorsque vous comparez l’appareil avec le tristement célèbre grille-pain blanc dans les rayons. Le radiateur électrique connecté est une solution très pratique pour régler sa température à distance et ainsi optimiser sa consommation d’énergie. C’est d’ailleurs ce que nous confirme Nicolas L. :

“il ne faut surtout pas s’arrêter au prix du produit et se projeter sur le long terme. Bien sûr, il existe des références moins onéreuses à l’achat sur le marché, mais les économies du côté de l’utilisation que peuvent vous faire réaliser ce type de radiateur sont significatives. À ce sujet, l’Adem nous dit qu’on peut réaliser jusqu’à 15 % d’économie d’énergie, simplement en utilisant un système efficient comme ce que peut proposer un radiateur électrique connecté. La meilleure énergie économisée, c’est celle que nous n’avons pas consommé, et avec l’évolution des prix des énergies comme nous l’avons vécu cette année, c’est non négligeable n’est-ce-pas ? Ces économies d’énergies font baisser le coût réel du radiateur.”

Près à changer ?

Le choix d’un radiateur n’est pas simple et vous engage généralement sur une période assez longue. Qui plus est, les technologies évoluent assez rapidement sur ce secteur. Vaut mieux prendre un temps de réflexion et opter pour le bon choix, celui que vous ne regretterez pas. Assurément, les radiateurs électriques connectés s’inscrivent dans cette logique.