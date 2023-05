La brique en terre crue, une alternative durable et écologique au béton pour construire une maison

Depuis de nombreuses années, la notion de « construction » nous fait automatiquement penser au « béton ». Une pensée assez logique puisque le béton est un formidable matériau qui permet de construire de nombreuses infrastructures telles que des maisons, des ponts, etc. Seulement, le béton, matériau le plus destructeur du monde, a un énorme défaut qui nous dérange de plus en plus aujourd’hui. Notamment lorsque l’on cherche à réduire notre empreinte carbone. S’il est un remarquable matériau, il est aussi l’un des plus polluants à produire. Certains se tournent alors vers le bois ou la paille pour construire des « murs écologiques ». Il existe une autre matière naturelle, encore peu utilisée, et pourtant très pratique pour ces travaux : la terre crue. On vous explique tout sur cette remarquable matière à utiliser en remplacement du béton traditionnel.

La terre crue, qu’est-ce que c’est ?

Vous connaissez la terre cuite, celle qui forme les poteries ou les ollas ? Eh bien, la terre crue, c’est la même matière, mais séchée à l’air libre. En réalité, crue ou cuite, cette matière formidable est l’argile bien sûr ! La terre crue, également appelée argile brute ou terre brute, est une argile non cuite qui conserve sa composition d’origine. Par ailleurs, elle est généralement humidifiée pour devenir malléable, puis façonnée grâce à différentes techniques telles que le modelage à la main ou l’utilisation d’un tour de potier. La terre crue est ensuite séchée à l’air libre ou à l’aide d’un processus contrôlé pour éliminer l’excès d’humidité. Elle peut être utilisée pour créer des objets comme des poteries, des briques crues ou des murs en pisé. La terre crue est utilisée depuis des siècles, en témoigne la ville de Shibam au Yémen, datant du 16ᵉ siècle et construite intégralement avec cette matière naturelle. En France, il est possible de trouver des maisons en terre crue, dans la magnifique ville médiévale de Provins, en Seine-et-Marne, un joyau à découvrir absolument.

Quelles sont les différentes techniques de construction en terre crue ?

Il existe trois techniques distinctes pour construire avec de la terre crue : la bauge, le pisé et la terre coulée. La bauge consiste à empiler des blocs de terre crue mélangée avec des fibres végétales pour construire un mur porteur. Le pisé utilise un mélange d’argile et de petits graviers pour remplir des coffrages, puis l’ensemble est compacté pour élever des murs. La terre coulée est une technique semblable à celle du béton, où un mélange plus humide de terre et de graviers est utilisé. Il est également possible de fabriquer des briques de terre crue de petite taille. Appelées « briques de terre comprimée » ou « adobe », on utilise la technique de terre coulée pour façonner ces briques. Après être passées à travers un moule à briques en bois ou moulées à la main, ces dernières devront être bien séchées avant d’être utilisées.

Quelles sont les techniques de remplissage ?

Les méthodes d’utilisation de la terre crue présentées ne sont pas destinées aux structures porteuses. Par conséquent, elles nécessitent un support porteur en bois. Le torchis est un mélange de terre argileuse et de fibres végétales utilisé pour remplir les espaces entre la structure porteuse. Il est appliqué sur les murs, les cloisons, les planchers et les voûtes. Ce torchis peut aussi être utilisé pour servir de « ciment » entre les briques de terre crue. Utilisée comme matériau d’isolation thermique et phonique, la terre allégée est composée de terre liquide mélangée à des fibres en grande quantité. Elle est appliquée en coffrage ou projetée sur un support, puis recouverte d’un enduit intérieur et extérieur. Les enduits de terre, largement utilisés aujourd’hui, sont des finitions à base d’argile fine mélangée à des fibres et du sable. Ils sont appliqués à la truelle, à la lisseuse ou par projection, avec l’ajout de chaux à l’extérieur pour renforcer la durabilité. Des adjuvants naturels peuvent être ajoutés pour améliorer la résistance de l’enduit aux frottements et à l’abrasion.

Quels sont les avantages de la terre crue ?

La terre crue présente plusieurs bénéfices. Tout d’abord, elle est abondante et largement disponible sur la planète. Ce qui permet de l’utiliser localement et de réduire les coûts. De plus, la terre crue est un matériau 100 % recyclable, faisant d’elle une option bien écologique. En cas de démolition, les murs en terre peuvent être répartis sur le terrain ou réutilisés pour la construction de nouveaux murs, contribuant ainsi à une démarche d’écoconstruction.

Quels sont les inconvénients de la terre crue ?

L’utilisation de la terre crue présente cependant trois inconvénients. Tout d’abord, elle est sensible à l’eau. Ce qui peut altérer ses propriétés mécaniques. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des mesures de protection contre l’eau, comme un soubassement résistant ou des revêtements hydrofuges. Dans un second temps, bien que la terre crue se manipule facilement, elle nécessite une main-d’œuvre importante, constituant un obstacle dans certains cas. Enfin, le séchage de la terre crue peut prendre du temps, allant de plusieurs semaines à plusieurs mois, en fonction des conditions météorologiques. Il est recommandé de planifier les travaux de terre crue en été pour favoriser un séchage plus rapide et de bien anticiper le calendrier d’un chantier avec utilisation de cette matière.