Tile House : une maison écologique en tuile qui régule automatiquement et passivement sa température

Les architectes s’efforcent d’améliorer la conception de nos maisons afin de préserver la planète et nous protéger contre les effets du réchauffement climatique. En effet, selon les statistiques, le secteur résidentiel contribue à plus de 40 % des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. La construction et les énergies dont nous avons besoin au quotidien pour vivre confortablement au sein de notre demeure constituent ainsi une grande menace pour l’environnement. Alors que la population mondiale pourrait atteindre près de 10 milliards en 2050, la construction de nouveaux logements est l’une des priorités de tous les gouvernements. Mais comment répondre à un tel défi tout en maitrisant notre empreinte carbone ?

Un accent sur le confort familial

Apparemment, les ingénieurs à l’origine de la Tile House ont trouvé un moyen de concilier ces deux exigences. Cette maison innovante se trouve dans le district de Bảo Lộc au Vietnam. Sa particularité réside dans sa conception unique qui utilise des tuiles en guise de mur afin de réguler automatiquement et passivement son climat intérieur. Ce projet architectural vise aussi à démontrer la possibilité d’utiliser cet élément de construction assez banal à des fins esthétiques. La structure totalise une superficie de 252 m². Ses travaux de construction ont pris fin récemment. Comme l’explique notre source, cette habitation unique en son genre a été conçue dans un souci de confort familial.

Un climat sain et agréable

La Tile House est constituée d’espaces pensés pour favoriser la coexistence et le bien-être de toute la famille, allant du plus jeune au plus âgé. Les tuiles s’adaptent parfaitement aux conceptions et aux technologies modernes, procurant à la maison une touche exotique impressionnante. D’ailleurs, la décoration intérieure est marquée par la prééminence du bois. Mais comme indiqué plus haut, le but est avant tout de réduire l’impact écologique de la maison. Il faut savoir que les tuiles protègent également contre les intempéries. En facilitant la ventilation, elles permettent de créer un environnement intérieur sain et agréable.

Favoriser le lien avec la nature

Fait intéressant, cette maison révolutionnaire est même dotée d’un giếng trời (puits de lumière) qui symbolise son cœur. Pour favoriser davantage le lien avec la nature, la Tile House comporte des aires de repos et des jardins avec une verdure exceptionnelle. Une conception qui a été d’autant plus nécessaire dans la mesure où la région de Bảo Lộc est l’une des plus chaudes du Vietnam.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce genre d’innovation mérite des éloges, alors que le monde risque de faire face à une augmentation catastrophique des températures au cours de ce siècle. Plus d’infos : The Bloom Architects (Facebook). Que pensez-vous de cette maison ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .