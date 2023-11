Seine-Saint-Denis : quatre maisons passives vont produire plus d’énergie qu’elles ne vont en consommer

Dans l’Hexagone, le bâtiment est responsable de près de 23 % des émissions de gaz à effet de serre en raison de sa consommation d’énergie primaire élevée. Pour remédier à ce problème environnemental, les économies d’énergie s’imposent comme la solution idéale. Dans ce contexte, les maisons à énergie positive semblent efficaces, car elles produisent plus d’énergie qu’elles n’en consomment grâce à la combinaison de nombreux procédés ingénieux. Elles respectent des normes strictes et précises stipulées par la loi de transition énergétique. Depuis quelques années, quelques entreprises telles que Positive Home se sont spécialisées dans la création de maisons à énergie positive. Récemment, quatre habitations de ce type ont été achevées et inaugurées à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France. Elles figurent parmi les premières constructions en cours de labellisation Bepos + Effinergie 2017, un label environnemental parmi les plus exigeants en France. Décryptage.

Les caractéristiques de ces maisons à énergie positive

Regroupées sous l’appellation de « Utopia », ces quatre habitations ont été bâties avec uniquement des matériaux écologiques. Grâce à leur conception architecturale optimisée et sur mesure, elles seraient en mesure de produire une quantité d’énergie électrique jusqu’à deux ou trois fois plus importante que leur consommation. Elles ont été construites sur un terrain de 700 m² qui accueillait auparavant des box de parking. Chaque maison dotée de cinq pièces mesure 120 m². Basée aux Ulis, dans l’Essonne, la société Positive Home a collaboré avec le promoteur immobilier indépendant Premium pour réaliser ce projet de construction durable.

Selon leurs concepteurs, ces bâtiments passifs privilégient l’utilisation des énergies renouvelables, dont l’énergie solaire. Leur toit et leurs auvents sont recouverts de panneaux photovoltaïques. De plus, leurs murs de 30 cm d’épaisseur sont équipés d’un système d’isolation en laine de bois. En outre, toutes ces maisons à énergie positive comportent un plafond rayonnant et un appareil de ventilation mécanique contrôlée à double flux (VMC). Cela garantit une répartition uniforme et homogène de la chaleur à l’intérieur, sans utiliser des radiateurs énergivores et polluants.

Les avantages et les limites de ce type de construction

Au-delà de leur efficacité énergétique supérieure, ces habitations sont respectueuses de l’environnement. Dans ce projet, l’équipe d’architectes de Positive Home a utilisé en grande partie des matériaux biosourcés et assemblés sur place. Outre cela, les maisons sont fondées sur des pieux en acier, réduisant davantage leur empreinte carbone. Et pour faire baisser encore plus leur consommation d’électricité, un ballon thermodynamique et des douches intelligentes y sont installés. Malgré tous ces avantages, ce type de construction n’est pas accessible au grand nombre de ménages français jusque-là. Son coût est bien plus élevé que celui d’une maison classique. Ainsi, le prix d’achat d’une maison à énergie positive s’élèverait à environ 1,1 million d’euros.

La revente du surplus d’électricité à la société EDF

Les futurs occupants de ces habitations passives pourront réaliser des économies d’énergie significatives au fil du temps. Ils pourront d’ailleurs bénéficier d’une facture d’électricité négative. Les modules solaires photovoltaïques installés sur les toits et les auvents des quatre maisons généreront approximativement 8 000 kWh d’électricité verte chaque année. Toutefois, leur consommation d’énergie n’est théoriquement que la moitié de cette production. L’énergie électrique excédentaire pourra être injectée au réseau électrique général, permettant aux copropriétaires d’obtenir de l’argent selon leur part. Plus d’informations : capital.fr. Que pensez-vous des maisons passives ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .