Métisse, un matériau isolant thermique et acoustique biosourcé, conçu à partir de vêtements en coton recyclés

Le Relais, une entreprise spécialisée dans l’isolation en coton recyclé, a conçu un isolant biosourcé, sain et recyclable, qui répond pleinement aux enjeux environnementaux actuels : l’isolant Métisse®. C’est un des premiers isolants à recevoir le « Label Produit Biosourcé – Filière Française ». Par rapport aux matériaux d’isolation traditionnels comme le polystyrène ou le polyuréthane, cet isolant thermo-acoustique en laine de coton a une faible empreinte écologique.

Métisse®, une gamme d’isolants écologiques, solidaires et recyclables

À l’heure où la transition énergétique et écologique est au cœur de toutes les préoccupations, les isolants biosourcés sont de plus en plus privilégiés dans le secteur du bâtiment. C’est dans ce contexte que l’entreprise Le Relais a élaboré une gamme d’isolants écologiques, solidaires et entièrement recyclables, en 2007. L’isolant Métisse® a été conçu pour répondre à un objectif précis : réduire la consommation énergétique et favoriser l’économie circulaire, tout en respectant l’environnement. Pour ce faire, le fabricant français d’isolants thermiques et acoustiques a opté pour les textiles recyclés. En effet, une fois usés, les vieux vêtements sont incinérés. Pour éviter un tel gaspillage, Le Relais a eu l’idée de les recycler afin de fabriquer un isolant thermique et acoustique en coton. Ces textiles usagés sont collectés en France, puis triés minutieusement, avant d’être défibrés et transformés en laine de coton.

Les avantages de l’isolant Métisse® par rapport aux matériaux d’isolation traditionnels

Selon Le Relais, l’isolant en coton Métisse® a une très faible empreinte écologique par rapport aux matériaux d’isolation traditionnels tels que les laines de roche et de verre, le polyuréthane, etc. L’empreinte carbone est minimisé grâce au recyclage et au cycle de production court et local. Ce matériau isolant biosourcé a un faible impact environnemental et est sans danger pour la santé grâce à ses fibres naturelles en coton recyclé, issues principalement de jeans non réutilisables. Sans formaldéhydes ni sels de bore, il n’irrite ni ne provoque de démangeaisons.

Composé à 85 % de fibres textiles recyclées, l’isolant Métisse® est traité avec des adjuvants ignifuges, anti-bactériens et fongiques. C’est un isolant 3 en 1, car en plus d’améliorer l’isolation thermique et acoustique du bâtiment, il assure une bonne régulation de l’hygrométrie. En effet, il procure un excellent confort thermique, aussi bien en été qu’en hiver et possède des performances acoustiques exceptionnelles. Il est à facile à poser, dans la mesure où il a la capacité d’épouser toutes les formes. L’isolant Métisse® est un produit 100 % recyclable et durable grâce au coton qui le compose et au process de thermoliage des fibres textiles.

Un isolant biosourcé certifié ACERMI

Hormis le « Label Produit Biosourcé – Filière Française », l’isolant Métisse® bénéficie de nombreuses certifications, parmi lesquelles celle délivrée par l’ACERMI (Association pour la CERtification des Matériaux Isolants), gage de sécurité et de qualité. Pour information, cet organisme indépendant effectue différents tests pour valider les qualités d’un matériau isolant, en tenant compte de plusieurs critères : étanchéité, souplesse, conductivité et résistance thermique, altérabilité, etc. L’entreprise Le Relais a assuré que mis à part les contrôles qualité réalisés en interne, tous les produits de la gamme Métisse® sont passé par des tests en laboratoire indépendants agréés, que ce soit les panneaux, les rouleaux ou les flocons. L’isolant est disponible dans les boutiques de bricolage Point P. Plus d’informations : lerelais.org. Que pensez-vous de cet isolant écologique ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .