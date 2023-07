Lou Tiny House, des maisons françaises construites au pied des Pyrénées avec des matériaux locaux et biosourcés

Elles poussent comme des champignons ou presque et offrent désormais une véritable alternative à l’habitat classique. Elles, ce sont bien sûr les tiny houses, ces petites maisons en bois qui se construisent en quelques jours à peine. La crise sanitaire et les différents confinements nous ont, semble-t-il, fait prendre conscience que l’on vivait mieux dans le petit espace d’une tiny house que dans celui d’un studio en ville ! Du côté de Loubajac dans les Hautes-Pyrénées, deux frères, Jérôme et Benjamin Trucat, ont tout misé sur les tiny houses il y a quelques années. Avec leur entreprise Lou Tiny House, qui conçoit de petites maisons personnalisées, ils étaient parmi les pionniers en France et sont aujourd’hui LA référence en la matière dans le Sud-Ouest. Découverte.

Comment est née l’entreprise Lou Tiny House ?

Lou Tiny House, une entreprise familiale située au pied des Pyrénées, est à l’origine de l’histoire des Tiny houses en France. Deux frères, passionnés de rénovation de bâtiments, sont tombés sous le charme des Tiny houses américaines. Séduits par ce concept d’habitat mobile, écologique et sur-mesure, ils se sont lancés dans la construction de leur première Tiny house en France. Animés par une passion dévorante pour ce projet, l’un des frères a même vendu sa voiture pour financer l’achat des matériaux. Lancés dans l’aventure entrepreneuriale, les deux frères ont fabriqué une tiny house, puis deux, puis trois, avec toujours l’idée de répondre aux besoins de personnalisation de leurs clients.

Des tiny houses made in Pyrénées !

Les frères Trucat ont alors rassemblé, autour d’eux, de nombreux artisans au savoir-faire crucial. C’est pour cette raison que chaque étape de la construction est réalisée sans sous-traitance dans leur atelier de Loubajac, près de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Les tiny houses Lou Tiny House sont fabriquées uniquement sur mesure et chaque tiny qui sort de l’atelier est unique en son genre. Pour la construction, ils utilisent des matériaux locaux et biosourcés comme le bois et les isolants végétaux, permettant ainsi de réduire l’impact sur l’environnement.

Les frères Trucat insistent sur le fait qu’une Tiny house n’est pas un simple assemblage d’éléments standards, mais une véritable maison portative faite sur mesure, dans une interview accordée au journal PressLib. Chaque Tiny house a une personnalité unique, avec un design extérieur et un agencement intérieur spécifiques aux besoins et aux envies de chaque client. Ces minimaisons sont adaptées à divers besoins, qu’il s’agisse d’une résidence principale, d’une maison secondaire ou d’un logement pour personnes âgées.

Numéro 1 des tiny houses dans le Sud-Ouest de la France

Les tiny houses de Lou Tiny House voyagent dans tout le sud-ouest de la France, de Toulouse à Bordeaux, de l’Occitanie à la Nouvelle Aquitaine. Ces charmantes petites maisons nomades, confortables et mobiles offrent une vie simple et minimaliste, tout en respectant l’environnement. L’entreprise met tout son savoir-faire et sa passion sur les détails et les finitions, offrant ainsi à chaque Tiny House une véritable personnalité. Quant au prix d’une tiny house, il oscille de 40 000 à 60 000 € en fonction des besoins des clients. En investissant dans une Lou Tiny House, vous vous mettez à l’abri pour au moins 60 ans, la durée de vie indiquée par le fabricant. En savoir plus, rendez-vous sur le site Lou Tiny House.