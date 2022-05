Lou Tiny House France, un constructeur de petites maisons mobiles basé dans les Hautes Pyrénées

Envie de changer de vie et de vous rapprocher de la nature ? Ou besoin de trouver une manière de devenir propriétaire sans vous endetter pour 30 ans ? Et si vous optiez pour une tiny-house qui répond à vos besoins et vos envies ? Si tel est votre cas, nous avons déniché une entreprise française qui se trouve dans le sud de notre joli pays, Lou Tiny House France ! Cette entreprise située dans les Hautes Pyrénées vous propose quatre modèles de base, que vous pourrez personnaliser selon vos envies… Lou Tiny House France conçoit des tiny houses sur mesure, et ne possède donc pas vraiment de catalogue; leurs plans sont uniques et s’inspirent donc de vos désirs ! Les modèles de l’entreprise ont cependant quelques points communs, que nous vous invitons à découvrir tout de suite !

Les modèles de Lou Tiny House France

Comme nous vous l’avons dit, vous pouvez tout envisager avec les tiny des Pyrénées: bureau, chambre à louer, chambre d’amis, salon de coiffure, vestiaire, studio pour un proche, etc. Les intérieurs sont évidemment modulables, puisqu’elles peuvent se composer d’un salon, d’une cuisine, d’une salle de bain, de placards, d’une ou deux mezzanines, d’une ou plusieurs chambres… Tout est possible ! Les extérieurs sont également variables en fonction de vos besoins. Autosuffisante ou traditionnelle, bardage, structure, dimension, remorque… Vous n’avez qu’à faire votre choix. Enfin, l’architecture est moderne, chaleureuse et dans le respect total des codes de constructions actuels. En matière d’originalité, ils ne sont pas en reste, puisqu’il est possible de créer un salon surélevé, un toit ouvrant pour admirer les étoiles, des rangements spécifiques pour les professionnels, etc.

La tiny house Hors d’eau et Hors d’air

C’est le premier modèle proposé par le constructeur; elle se déplace sur une remorque MECANOREM (avec immatriculation) et possède un sous-plancher et des passages de roues bakélisés. L’ossature est en bois (murs et sols), la charpente et la couverture sont en bac acier. Elle dispose d’un pare-pluie et d’un litonnage sur les murs et plafonds. Le bardage est en Red Cedar (imputrescible naturellement). Les menuiseries sont en aluminium haut de gamme et disposent d’un double vitrage. Du côté de l’isolation, elle est en 100 mm BIOFIB avec pare-vapeur et plancher en châtaigner massif. Le prix de départ de cette tiny house est fixé à 40 000€ TTC.

Les tiny houses « finitions intermédiaires 1 et 2 »

Au modèle hors d’eau et hors d’air, l’électricité et le lambrissage s’ajoutent pour le modèle finition 1. Le réseau électrique est donc complet (tableau, câblage, interrupteurs et prises électriques). Ils ajoutent également une VMC double flux pour la gestion de l’humidité et un extracteur d’air dans la salle de bains. Ce modèle « Finition 1 » est disponible à partir de 50 000€ TTC. Pour le modèle finition 2, on ajoute :

Une cabine de douche (80×80 ou 80×100);

Un chauffe-eau gaz à ventouse;

Un lavabo + mitigeur SDB;

L’évier + mitigeur cuisine;

Les réseaux plomberie gaz en cuivre soudé, alimentation des points d’eau, évacuation des eaux grises;

Les radiateurs gaz ou électrique.

Le modèle Finition 2 est disponible à partir de 55 000€ TTC.

Le modèle « Clé en main »

La totalité des éléments présents dans les trois premiers modèles sont disponibles sur cette version évidemment. Pour ce dernier modèle, le constructeur ajoute l’accès aux mezzanines (échelle ou escalier), les cloisons intérieures, les ameublements intérieurs (cuisine et rangements). Vous n’avez plus qu’à poser vos valises, pour un prix débutant à 65 000€ TTC. Pour tous renseignements vous pouvez prendre contact avec l’entreprise via leur page dédiée, ou les rencontrer à Loubajac (65100), Chemin des Broucas.