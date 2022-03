Tiny-House : Quadrapol dévoile son nouveau modèle, la CAPUCINE, une maison mobile de plain-pied

En 2020, nous avions consacré un article à la présentation de Quadropol, un constructeur de tiny-house basé à Avignon (84). Le 23 mars dernier, la marque annonçait la sortie d’un nouveau modèle de tiny-house : la Capucine, une petite maison de plain-pied qui arrive juste pour le début du printemps. Selon le constructeur, la Capucine serait une alternative parfaite pour ceux qui ne souhaitent pas d’étage dans leur tiny. Une petite maison idéale pour les couples sans enfants, ou pour ceux qui envisagent d’y loger des personnes âgées par exemple. Il faut bien avouer que la plupart des tiny possèdent une chambre en mezzanine, facilement accessible lorsque l’on est jeune et svelte, mais problématique lorsque nos articulations deviennent douloureuses. Caractéristiques, prix, avantages, on vous explique tout !

La présentation de la Capucine par Quadrapol

Cette tiny-house de plain-pied offre une surface habitable de 17 m², elle peut donc être utilisée comme résidence principale, secondaire, chambre à louer, ou studio de jardin pour nos aînés… La Capucine est livrée clé en mains avec une cuisine et une salle de bain équipées. Ecologique et fonctionnelle, elle est construite en bois dans sa totalité et offre une belle luminosité naturelle grâce à ses nombreuses ouvertures sur l’extérieur. Dans la mesure où elle ne dépasse pas les 20 m² de surface au sol, elle ne nécessite pas de permis de construire, mais seulement une déclaration préalable de travaux. Cependant, elle devra être raccordée aux réseaux d’eau et d’électricité, à moins que vous ne la choisissiez complètement ou partiellement autonome.

Visite guidée de la Capucine

La maisonnette en bois a été pensée pour un couple et dispose d’une chambre double véritable, de 5.77 m², avec rangements intégrés et tables de nuit. La pièce à vivre, quant à elle, mesure 8.43 m² et se compose d’un espace salon et d’un espace cuisine, où l’on retrouve tout l’équipement nécessaire comme une plaque à induction, un évier en résine avec mitigeur et un réfrigérateur encastré. Enfin, dans la salle de bain qui mesure 1.93 m², se trouve une douche de 90 cm x 90 cm, un lavabo, et des toilettes sèches ou classiques, selon le souhait du futur propriétaire. Grâce aux nombreuses ouvertures (huit fenêtres), la lumière naturelle entre partout dans la tiny… Nul besoin de tableaux de nature morte pour vous donner l’illusion de nature, la vraie est visible depuis toutes les pièces de la tiny-house, qui sont d’ailleurs toutes accessibles depuis le rez-de-chaussée; un énorme avantage pour les séniors, comme pour les jeunes parents qui peuvent redouter les escaliers pour la sécurité des enfants.

Pourquoi une tiny-house de plain-pied ?

La configuration de la Capucine a été imaginée pour une occupation à l’année. L’engouement des studios de jardin que l’on installe pour nos aînés, dans le jardin familial, fait de cette tiny un produit tout à fait adapté aux besoins actuels. La Capucine est donc parfaite pour les séniors ou les retraités qui aimeraient profiter d’une résidence principale (ou secondaire) près de leurs enfants ou petits-enfants. La Capucine s’ouvre à un large public, il n’y a pas de limites d’âge pour l’habiter, alors que c’est souvent le cas pour une les modèles avec mezzanine ! Mais cette tiny-house peut également être une alternative parfaite pour créer un espace de travail, ou pour être loué sur AirBnb par exemple… Elle offre en fait tous les avantages d’une maison classique, sans prêt bancaire, et sans tracas administratifs !

La Capucine totalement autonome, c’est possible aussi !

Si le jardin dans laquelle la Capucine est installée ne dispose pas des raccordements au réseau électrique et d’eau, elle peut se transformer en maison autonome. Quadrapol a prévu une version disposant de panneaux solaires, récupérateur des eaux de pluie, alimentation du chauffe-eau au gaz et poêle à granulés pour le chauffage.

Quels sont le prix et les délais de livraison ?

Le prix de base de la Capucine est fixé à 57 500€ TTC, et livrable en 12 à 16 semaines… Elle est livrée prête à vivre, il suffit juste de prévoir l’accès pour qu’elle puisse être déposée sur son emplacement !

Les caractéristiques techniques complètes de la Capucine:

Superficie : 17 m²

Nombre de couchages : 2 à 4 couchages (une chambre fixe au rez-de-chaussée et deux lits d’appoints possibles)

Surface du plancher : 13.37 m²

Remorque : Vlemmix double essieux freinés soudés galvanisés. Homologation CE

Ossature bois KVH 40×70 mm, bardage bois Mélèze avec saturateur ou coloris (Certifié FSC / PEFC)

Isolation et étanchéité : Pare-pluie Dorken Classement M1 (Bs1d0) Non inflammable |Pare-vapeur Dorken Euro Classe E Sd >100 m

Toiture : Bac acier, garantie fabriquant de 15 ans

Électricité & Plomberie : Appareillage électrique Legrand | Tuyaux en polyéthylène réticulé en PER

Portes fenêtres et fenêtres : Aluminium thermo laqué

Double vitrage 4/16/4 gaz argon

Cuisine équipée : Plan de travail en chêne massif, meubles en stratifié. Réfrigérateur, plaques deux foyers, évier en résine

Salle d’eau et WC : Douche 80*80 avec porte vitrée ; toilettes sèches en bois massif, lave-mains

Habillage intérieur : Choix catalogue : Sol stratifié Krono et PVC Douche | Palette de couleurs pour mur et plafond + spots

Les autres modèles de Quadrapol

L’entreprise avignonnaise conçoit des tiny-houses depuis 2014; elle est l’une des spécialistes de ce genre d’habitats alternatifs en France. La Capucine est la dernière arrivée chez Quadrapol mais elle n’est évidemment pas la seule au catalogue:

La Colibri est une tiny-house familiale de 23 m² qui dispose de trois couchages fixes et qui peut accueillir jusqu’à 5 couchages. (43 000 TTC)

qui dispose de trois couchages fixes et qui peut accueillir jusqu’à 5 couchages. (43 000 TTC) Le modèle Hydi est la plus petite du catalogue avec une surface au sol de 11.67 m² et une mezzanine pour deux couchages (45850€ TTC)

La Carol est la solution parfaite pour un petit extérieur charmant, un bureau ou une chambre d’appoint en rez-de-chaussée (49500€ TTC)

Le modèle Cabana se différencie par la découpe de sa toiture et sa fenêtre de toit, véritable puits de lumière donnant sur la pièce de vie. Elle dispose également d’une pièce en rez-de-chaussée, idéale comme bureau ou chambre d’appoint, et de deux mezzanines (51900€ TTC)

donnant sur la pièce de vie. Elle dispose également d’une pièce en rez-de-chaussée, idéale comme bureau ou chambre d’appoint, et de deux mezzanines (51900€ TTC) La Montana vient enrichir le catalogue avec son look de chalet montagnard (49650€ TTC), elle vous accueille sous un petit porche absolument craquant et dispose d’une salle de bain avec baignoire !

(49650€ TTC), elle vous accueille sous un petit porche absolument craquant et dispose d’une ! Enfin, la Lugano vient compléter le tableau avec une sa cuisine ouverte, sa fenêtre de toit et sa pièce de vie de 10 m² (53130€ TTC).

Comme vous pouvez le constater, les prix sont tous disponibles sur le site et avoisinent les 50 000€ en modèle de base… Pas de mauvaise surprise, Quadrapol semble très transparente tant sur les prix pratiqués que sur les matériaux utilisés, qui sont tous écologiques évidemment ! Pour tout renseignement sur le modèle Capucine, ou sur tout autre modèle de Quadrapol, vous pouvez les contacter via la rubrique contact de leur site Internet.