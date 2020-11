Tiny-House : cette société fabrique d’adorables maisons sur roues, autonomes en énergie et en eau !

En matière de micromaisons ou tiny-house, il y a vraiment matière à innover ! C’est absolument le cas de cette mini-maison de fabrication française puisque la société Quadrapol se situe à Carpentras. La société franco-polonaise fabrique des Tiny-Houses et des lodges avec une structure garantie 20 ans.

Depuis 12 ans, ils œuvrent dans la construction de nano-habitat et ils viennent de lancer une tiny-house « zéro émission » et pratiquement autonome en énergie et en eau… Cette innovation vaut vraiment le détour, surtout lorsque nous vous dévoilerons son prix !

La Tiny-House Quadrapol peut accueillir 4 personnes et s’étend sur 23.5 m². Lorsque vous devenez propriétaire d’une Tiny-House, vous disposez également de l’équipement sanitaire et cuisine explique l’entreprise dans le communiqué qu’elle nous a envoyé. Dans la mesure où elle est autonome, elle ne nécessite aucun raccordement et offre donc une liberté de mouvement totale.

Une tiny house totalement écologique

Comme toutes les petites maisons de ce type, la Quadrapole « Zéro Emission » ne nécessite aucun permis de construire puisqu’elle est mobile. Concernant les matériaux, c’est au cœur des forêts polonaises de Cracovie que sont prélevés les bois de construction. Aucun contreplaqué ni mousse de polyuréthane ne viendront s’ajouter à cette construction écologique.

Les bois utilisés sont parmi les plus prestigieux comme le mélèze polonais certifié FSC/PEFC. Ainsi, pour chaque tiny-house vendue, Quadrapol s’engage à replanter des arbres pour compenser les émissions carbones dus à la fabrication et à la livraison.

Avec toutes ses qualités environnementales, écologiques et bois nobles, on pourrait s’attendre à une facture plutôt salée ! Et pourtant, la tiny-house Quadrapol « zéro émission » s’affiche au prix de 49 900€ TTC (hors frais de livraison)

Quadrapol se revendique premier fabricant européen de Tiny Houses (maisonnettes sur roues), c’est peut-être le moment de réaliser votre rêve de nature et de tiny-houses ?

