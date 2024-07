Baluchon nous régale encore les yeux avec sa nouvelle création, la Tiny House Hytta

Depuis leur apparition en 2005 aux États-Unis, les tiny houses se sont démocratisées. Au départ, elles étaient des logements d’urgence, construits rapidement pour reloger les sans-abris, victimes de l’Ouragan Katrina. Désormais, elles sont devenues de véritables petites maisons sur roues, occupées à l’année, par certains propriétaires. Considérées comme des habitations légères de loisirs, elles permettent une certaine liberté de mouvement à leurs occupants. Du côté de la Loire-Atlantique, l’entreprise Baluchon, créée en 2014, construit des tiny houses entièrement personnalisées, pour le plus grand bonheur de ses clients. Cette fois-ci, je vous embarque à la découverte de la tiny house de Johanna, baptisée Hytta, nichée quelque part, dans la campagne. Découverte.

Quels étaient les souhaits de Johanna ?

Johanna a commandé sa Tiny House Hytta dans le but d’en faire son habitation principale. Son objectif principal était d’avoir une chambre disposant d’un volume confortable et spacieux. Après avoir évalué ses besoins et discuté des différentes options disponibles, il a été décidé, dès la phase de conception, de privilégier une solution de charpente innovante. Cette solution intègre deux lucarnes, permettant ainsi d’optimiser l’espace intérieur de la chambre tout en augmentant la luminosité naturelle. Les lucarnes, non seulement, agrandissent visuellement l’espace, mais procurent également une meilleure ventilation et une vue agréable.

Un petit tour à l’intérieur de la tiny house Hytta ?

En route pour la visite qui débute par l’entrée située en pignon. Elle accueille un espace avec porte-manteaux et meuble à chaussures. De plus, on y trouve une petite mezzanine, autre rangement souhaité, et un espace bureau pour Johanna, qui pratique le télétravail. La visite se poursuit par l’espace de vie qui accueille un canapé convertible pour deux personnes et une table en chêne. Cette dernière peut être déplacée sous le poêle à bois pour former l’espace nuit des invités. Dans cette pièce, un petit escalier d’angle permet l’accès à l’étage, et intègre de nombreux rangements.

Nous accédons ensuite à la chambre, en mezzanine, qui dispose d’un lit double, de deux étagères murales, et d’un meuble à deux tiroirs. Retour au rez-de-chaussée pour découvrir la cuisine, et la salle de bain, qui se situent face-à-face. La cuisine s’avère parfaitement équipée et la salle de bains, dispose d’une machine à laver, d’une douche de 80 × 80 cm, de toilettes sèches avec seau inox et compartiment copeaux et d’un placard de rangement.

Toutes les caractéristiques de la tiny house Hytta

Châssis : remorque Baluchon avec option peinture. Longueur utile 6 mètres.

Ossature : épicéa classe 2.

Isolation : coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et porte : menuiseries mixtes bois/aluminium. Double vitrage.

Quincaillerie : Würth.

Pare-pluie et frein vapeur : pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable).

Équipements électroménagers : chauffe-eau électrique De Dietrich, réfrigérateur, lave-linge, minifour et plaques de cuisson.

Parquet / Plancher : chêne massif et trois plis épicéa. Vitrificateur incolore.

Couverture : bacs aluminium à joints debouts.

Bardage : bardage en red cedar avec saturateur anti-UV.

Lambris : épicéa brut blanc.

Aménagement : chêne et épicéa.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareillage électrique : appareillage Legrand et éclairage LED.

Chauffage : poêle à bois.

Chez Baluchon, ils mettent toujours un point d’honneur à apporter un « petit plus » choisi par le propriétaire. Pour Johanna, ce sera un ravissant bureau en chêne pour travailler à la maison ! En termes de prix, nous en ignorons le coût exact, mais en général, les prix débutent à 80 000 € chez Baluchon. Pour en savoir plus ou demander un devis personnalisé : rendez-vous sur tinyhouse-baluchon.fr. Et, vous ? Vivre en tiny house serait-il aussi un rêve ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .