Dragon Tiny Homes dévoile l’Aria, une Tiny House pour 2 personnes à moins de 49 000 €

Ah, les tiny houses, je vous en ai souvent parlé dans mes articles, au point où je pourrais envisager cette solution pour ma retraite ! Je déteste le superficiel, le bling-bling et apprécie la Nature sous tous ces angles… Ma fille me surnomme « Nico » en référence à notre ancien ministre de l’Environnement Nicolas Hulot ! Ces petites merveilles d’ingéniosité me laissent imaginer une vie plus simple, plus libre. Moi, qui ai toujours eu un faible pour ces maisons compactes, je suis tombé sous le charme de l’Aria, le dernier modèle de Dragon Tiny Homes. Avec son prix de départ alléchant d’environ 48 000 € (soit 50 000 $), elle nous rappelle que le confort et la fonctionnalité ne doivent pas nécessairement coûter une fortune. Vous êtes prêts à embarquer ? Laissez-moi vous faire visiter cette petite maison craquante et pleine de promesses !

Une maison compacte, mais incroyablement bien pensée

L’Aria est montée sur une remorque à double essieu et mesure à peine 6 mètres de long, soit l’équivalent de certaines tiny houses européennes comme le modèle Hytta de Baluchon. Son extérieur, en bois d’ingénierie, lui donne un look chaleureux et moderne, parfait pour se fondre dans n’importe quel décor. Une fois à l’intérieur, on découvre des planches de bois à feuillure qui apportent une touche rustique, sans pour autant compromettre la modernité du design.

La pièce de vie est certes petite, mais bien pensée. Imaginez un espace accueillant où de grandes fenêtres et un haut plafond maximisent la lumière naturelle. Vous ne pourrez probablement pas y organiser un dîner pour dix, mais un petit canapé et une table d’appoint suffisent pour créer un cocon. Le ventilateur de plafond, quant à lui, ajoute un confort supplémentaire, surtout pour les chaudes soirées d’été.

Focus sur la cuisine et la salle de bain, toutes deux très fonctionnelles

Passons maintenant à la cuisine. C’est un espace modeste, cependant diablement efficace, avec un évier, une cuisinière électrique et un réfrigérateur/congélateur. Ce que j’aime particulièrement, c’est l’ajout d’un bar en quartz qui sert aussi bien de coin repas que de bureau pour travailler ou déguster un café matinal. Et, pour ceux qui apprécient de personnaliser leur espace, il y a même de la place pour un four ou un lave-vaisselle ! Côté salle de bain, l’essentiel est là : toilettes, douche et lavabo. Dragon Tiny Homes a également prévu un espace pour une machine à laver superposée, ce qui, avouons-le, est un luxe pour une tiny house de cette taille. Ingénieuse, c’est le mot que j’emploierai pour décrire l’Aria.

Et, où dort-on dans cette tiny house ?

Pour la chambre, direction le loft accessible par un escalier avec rangement intégré. Eh oui, encore un trésor d’ingéniosité : chaque marche est aussi un tiroir. Sous le plafond bas du loft, un lit double vous attend, prêt à vous envelopper dans un confort simple et apaisant. Si vous optez pour la version un peu plus grande (24 pieds, soit environ 7,3 m), vous aurez même la possibilité d’installer un lit king-size et de profiter d’un mur intégré pour un peu plus d’intimité.

Pour en savoir plus sur la tiny house Aria ? Rendez-vous sur le site officiel du constructeur : dragontinyhomes.com.