Build Tiny, une Tiny House construite pour le télétravail et pour... les chats !

Une nouvelle tiny-house qui, cette fois-ci, nous vient de Nouvelle Zélande ! Conçue par la société Build Tiny et nommée Cyril, elle connaît depuis le confirment un engouement sans précédent. La Nouvelle-Zélande fût l’un des pays où le confinement était le plus strict lors de la première vague mondiale du coronavirus !

Le constructeur explique cet engouement par le fait que les néo-zélandais souhaitaient pouvoir continuer à travailler de chez eux… Ou plutôt depuis leur tiny-house, à l’abri des bruits de la maison. Rappelons que la Nouvelle-Zélande est l’un des pays qui, a le plus rapidement, endigué l’épidémie.

La tiny-house Cyril est une petite maison sur roue, qui ressemble plus à un mobil-home qu’aux tiny-house que l’on trouve en Europe. Vendue 118500 dollars, elle offre tout le confort nécessaire à une famille confinée ou non.

La tiny-house Cyril propose une chambre à coucher, une salle de bain, une cuisine, un bureau et un salon. A noter que la chambre se trouve en hauteur pour gagner de l’espace au sol.

Les dirigeants de Build Tiny ont également vu la demande exploser quant au nécessaire pour animaux domestiques. Ainsi la tiny-house Cyril dispose d’une chatière et d’un superbe pont pour chats. Les animaux confinés peuvent profiter du pont pour traverser la tiny-house !

Les délais de fabrication s’allongent !

Il faut environ 13 semaines pour devenir propriétaire de sa Tiny-House Cyril. Gina Stevens, directrice de Build Tiny précise que c’est en mars que la nécessité d’un bureau à domicile s’est fait ressentir… Le confinement en Nouvelle-Zélande étant très strict, les habitants ont dû trouver une alternative pour travailler de chez eux.

La tiny-house Cyril est entièrement personnalisables et les plus fortes demandes concernaient un aménagement de bureau et des accessoires pour chat ! Etonnant non ? Elle coûte 118490 dollars (hors équipement et stockage de l’énergie solaire). En revanche, les délais sont de plus en plus longs pour l’acquérir. Cyril serait-elle victime de son succès.

