Fanny Moritz, conférencière prendra la route à bord d’une tiny-house dans le SLOW TINY TOUR

Normalement, une conférence se tient dans une salle, en université, sauf si vous êtes conférencière et que vous vous appelez Fanny Moritz. Cette conférencière spécialisée dans les thématiques environnementales est aussi éco-activiste.

Alors pour sensibiliser la population au réchauffement climatique, à la transition énergétique et aux enjeux environnementaux, elle a lancé le « Slow Tiny Tour ». Financée par une campagne Ulule, Fanny se lancera sur les routes de France à bord de sa propre tiny-house, qu’elle a, elle-même construite. Lors de son tour de France, elle initiera son public au zéro déchet, à la réduction de l’empreinte carbone et bien d’autres aspects encore.

L’histoire de Fanny Moritz

En 2019, Fanny, qui vit entre deux avions par son métier, décide d’atterrir définitivement en France ! Depuis 2016 déjà, elle mettait en place des initiatives pour aider à la réduction des déchets et donnait des conférences sur le Zéro Déchet. En 2019 donc, elle décide de s’attaquer à son habitat dans le but de réduire l’empreinte carbone et c’est tout naturellement qu’elle se tourne vers la Tiny-House.

Et de la construction de sa maison sur roues, lui vient l’idée de continuer à exercer son métier et à insuffler une conscience écologique à bord de sa tiny-house. Quoi de mieux qu’une maison totalement écologique pour parler écologie et zéro déchet ? Le Slow Tiny Tour voyait le jour !

Les débuts de sa Tiny House

Pour construire sa tiny-house, Fanny suit une formation en éco-construction et visite plusieurs tiny-houses. Elle la baptise « Imagine » comme le succès de John Lennon et l’équipe selon ses convictions :

Toilettes sèches

Récupérateur d’eau de pluie

Panneaux solaires

Poêle à bois

Phyto-Epuration

Lorsqu’elle prendra la route sa tiny-house sera autonome en eau et en électricité et bioclimatique.

Le Slow Tiny Tour

Le slow tiny tour désormais entièrement financé par une campagne de crowdfunding devrait partir à l’été 2021. Un tour de France qui l’amènera auprès d’un public probablement curieux, à qui elle expliquera les enjeux énergétiques et climatiques de notre époque… Et bien sûr, la tiny-house Imagine sera la meilleure promotion qui soit pour les micromaisons.

Et pour coller parfaitement à ses convictions, Fanny s’est fixé moins de 2 tonnes de CO2 sur l’année pour tous ses déplacements. Ainsi elle sera sédentaire entre septembre et avril. Elle utilisera également un vélo pour la plupart de des déplacements personnels sur l’année. Rassurez-vous, dès que nous aurons les lieux et dates du Slow Tiny Tour, nous ne manquerons pas de vous en faire part.