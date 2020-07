Une Tiny-House low-tech pilotable par un blob... l'incroyable projet de Cécile Ravaux

Si vous habitez près de Toulouse et que vous aimez le concept des Tiny-House, vous allez peut-être pouvoir participer à un chantier collaboratif pour en construire une. Cécile Ravaux, story-maker et blog-trotteuse vous invite dans son univers pour des aventures extra-et-ordinaires ! Par le biais d’une cagnotte participative sur KissKissBank, Cécile espère récolter les fonds pour mener à bien son projet écologique et responsable.

Sa Tiny-House se veut low-tech, autonome en énergie, pilotable par un Blob et robotisée. Baptisée la Tiny-House Case Lab, Cécile souhaite sensibiliser à l’autonomie énergétique, la résilience, la biodiversité, l’économie circulaire et le DIY… Le chantier devrait débuter en septembre à Lustar, près de Toulouse.

Le principal défi de Cécile sera de : « Changer de vie, pour être en adéquation avec les valeurs environnementales que je partage ». Outre sa future maison, la Case Lab sera une démonstration des techniques vertes et innovantes DIY. Des techniques de constructions simples et accessibles avec un fort impact social et environnemental. Un laboratoire expérimental et un cabinet de curiosité devraient également voir le jour, au sein même de la Case Lab. Ce qui en fera un outil pédagogique pour apprendre à construire en respectant l’environnement et la biodiversité.

Une tiny house pilotée par un blob*

*le « blob » (Physarum polycephalum) est un curieux être rampant composé d’une unique cellule géante. Bien que dépourvu de cerveau, il est capable d’apprendre de ses expériences. Le capitaine de la Tiny House sera un blob qui interagira directement avec la structure. Elle devrait être une formidable source d’inspiration quant aux innovations simples qui seront reproductibles. Que ce soit en robotiques, électronique ou technologie open-source. Un laboratoire expérimental à la portée de tous et peut-être même un écomusée !

Et c’est évidemment, un projet écologique, qui veillera à la protection de la biodiversité. L’objectif de Cécile étant bien sûr d’utiliser des matériaux de récupérations et des objets de l’upcycling. Grâce à ce concept, elle souhaite également raconter l’histoire des matières brutes, transformées.

Cécile est soutenue par Lilian Chardon, ingénieur des Arts et Métiers (le blog c’est son idée), ainsi que par le collectif Makers & Co qui met à disposition le terrain de Lustar. Si vous êtes disponible et que l’idée de construire une Tiny House vous séduit… nous vous invitons à découvrir son étonnant projet dans l’interview qui suit.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Cécile Ravaux. Story-maker et blog-trotteuse, je vous invite dans mon univers pour des aventures extra-et-ordinaires ! Arrivant du terrain, après différents voyages à travers le monde dans l’univers de l’économie collaborative, les ONG, Burning Man, je suis une entrepreneure du changement, explor’actrice à la découverte des initiatives positives.

Je rencontre puis je raconte les histoires et aventures des Makers, qui oeuvrent pour un monde meilleur, soit éco-responsable, inclusif et collaboratif ! Coordinatrice éditoriale pour Maker Faire France depuis 4 ans, je rédige et publie les portraits de makers. Véritable ambassadrice de l’univers collaboratif, je présente à travers ces médias des solutions positives, des innovations vertes et sociales dans le but de rencontrer et faire connaître ceux qui inspirent et créent le monde de demain.

Parlez-nous de votre projet

Je me lance dans une nouvelle et belle aventure, la fabrication d’une tiny-house écologique, la Case Lab, réalisée à partir de matériaux de récupération ! Un beau challenge qui ne s’arrête pas là. Je souhaite faire de cette maison minimaliste un outil de démonstration de l’économie collaborative et des innovations vertes. Bref, après avoir raconté dans les médias les fabuleuses histoires des Makers et de leurs initiatives pour rendre le futur meilleur, cette fois, c’est à mon tour de créer la mienne ! Je souhaite partager au plus grand nombre les savoir-faire et les initiatives durables issues des fablabs.

La Case Lab sera un mini-musée des innovations folles et incroyables open-source, reproductibles chez soi pour inspirer, inciter le monde à s’ouvrir à la créativité, à fabriquer par soi-même et surtout à devenir résilient. La Case Lab sera alors équipée de solutions DIY qui sortent des sentiers battus, issus des fab labs de France, et qui frisera l’impertinence clinique, grâce à son capitaine de bord : un blob embarqué qui pourra être en interaction directe avec la tiny-house ! Ce micro-organisme unicellulaire intelligent sera connecté à la tiny house grâce à des capteurs électronique pour la faire bouger en temps réel. Côté science participative, le Labo du Blob nous rejoint comme consultante scientifique pour présenter des ateliers spécifiques et scientifiques.

Pour la fabrication de la Case Lab, le projet rassemblant déjà de nombreuses personnes engagées, Makers & Co à Toulouse, un collectif d’ingénieurs, bricoleurs, qui a déjà fabriqué 3 tiny houses en chantier participatif à Lustar au LOL – Laboratoire organique de Lustar. La Case Lab sera la prochaine ! Bref, une belle aventure humaine ouverte à tous, pour partager des idées, de l’enthousiasme et de la bonne humeur ! Nouveauté ! Grâce à Trezorium et Chris Delepierre, entrepreneur social, nous pourrons reconnaitre l’investissement des participants à l’opération de crowdfunding ou à ceux qui souhaitent intégrer le chantier participatif en leur délivrant des open-badges dédiés. L’open-badge est un l’outil qui favorise la culture de l’apprentissage et de la reconnaissance tout au long de la vie !

Les Open Badges sont des badges numériques ouverts, des attestations vérifiables, permettant notamment de reconnaître pour chacun, tout type d’apprentissage, d’intérêt ou de réussite. Pour la Case Lab, deux types d’open-badge seront remis : un open-badge de financement solidaire et le second dédié à la fabrication sur le chantier participatif ! Nous apprenons en permanence de nouvelles choses et développons de nouveaux savoir-faire, dits transversaux. Alors quoi de plus logique que de valoriser ces nouvelles compétences informelles acquises sur le projet ?

Comment vous est venue cette idée ?

Après cette longue période difficile de Covid-19, il est temps de reconstruire un monde positif ! Comme pour beaucoup, le monde s’est arrêté pendant cette pandémie. Indépendante, je souhaite relancer mes activités professionnelles pour me lancer dans un projet qui me tient à coeur et rebondir, personnellement en changeant de vie et professionnellement, grâce à la richesse qui a construit mon parcours jusqu’à aujourd’hui dans l’univers de l’économie collaborative.

C’est le bon moment pour dévoiler ma raison d’être, et tant qu’à faire, autant embarquer du monde avec moi pour mener des actions positives et rendre notre jolie planète bleue plus verte ! Je rejoins le mouvement des entrepreneurs engagés qui réinventent le monde de demain et présentent la transition environnementale pour en faire une activité enrichissante et sans impact nocif pour la planète.

Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

On vient à la Case Lab pour s’inspirer puis devenir inspirant à son tour !

Un mot de la fin pour conclure ?

Je vous invite à découvrir et à soutenir la Case Lab sur l’opération de financement participatif que je viens de lancer ! Vous pouvez liker, partager le projet ou y participer ! Quelle que soit votre action, elle ne sera que positive à condition de cliquer une première fois sur ce lien